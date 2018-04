“Che invidia!” Simona Ventura 53 anni in bikini | strepitosa è dire poco Fan a bocca

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 aprile 2018) C’è chi l’ha data in crisi nera con il compagno, Gerò Carraro, e chi per ‘finita’ in tv, vista la lunga assenza dal piccolo schermo negli ultimi tempi. E invece nulla di tutto questo: sue il figlio del marito di Mara Venier, insieme da sette, splende il sole e anche professionalmente tira un bel vento per lei. Con Gerò Super Simo si è concessa una mini luna di miele alle Maldive, come testimoniano gli scatti pubblicati sul settimanale Diva e Donna. Passeggiate in riva al mare, cene romantiche e tenerezze: scacciate le voci di crisi che ultimamente avevano investito la coppia. La conduttrice avrà voluto ricaricare le pile in vista del suo nuovo impegno in televisione con questa vacanza sotto al sole delle Maldive. Già, la vedremo presto nel ruolo di giudice al serale di Amici, il talent di Maria De Filippi. E alla vigilia di questa nuova ...