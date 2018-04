Che cosa sappiamo dopo   il primo giro di consultazioni

“Antonella Mosetti al Grande Fratello” : la notizia a sorpresa Che ha spiazzato tutti. Cosa farà la showgirl nella casa più spiata d’Italia? Tutti i dettagli sull’attesissimo reality show : Non è ancora iniziato ma, come da tradizione nel mondo dei reality show nostrani, sta già facendo discutere parecchio il Grande Fratello, l’unico e originale, ribattezzato Nip in contrapposizione a quello Vip che vede invece in gara personaggi famosi del mondo dello spettacolo. La più attesa è lei, Barbara D’Urso, di nuovo al timone del programma che prenderà il via il prossimo 17 aprile e che continua a tenere banco sui ...

“Ecco perché ho lasciato l’Isola dei Famosi”. Zitti tutti - parla Franco Terlizzi : dopo tanti misteri - ecco finalmente arrivare la spiegazione ufficiale del suo addio. “Cosa mi è successo durante il reality” : Ne hanno parlato un po’ tutti nel corso delle ultime ore, trasformandolo di fatto nell’argomento del momento per gli appassionati di reality show e dell’Isola dei Famosi in particolare. Difficile, d’altronde, rimanere indifferenti di fronte all’improvviso addio di uno dei concorrenti in gara a pochissime settimane dell’attesa finale, quella che decreterà il vincitore dell’edizione 2018 del ...

Jay-Z : la cosa più bella Che gli ha detto la figlia dimostra quanto Blue Ivy sia saggia : Ha solo sei anni, ma Blue Ivy parla già come un’adulta. Jay-Z ha raccontato un adorabile aneddoto sulla primogenita avuta con Beyoncé, in un’intervista realizzata da David Letterman. Il papà rapper stava accompagnando a scuola Blue Ivy ed essendo in ritardo ha usato dei modi un po’ bruschi, ma la piccola non gliel’ha fatta passare liscia! “Le ho detto di salire in macchina perché mi stava facendo mille ...

Guido Crosetto - dal letto d'ospedale - ci spiega Che cosa vuole FdI : "I tempi in politica aiutano sempre. Quello che è impossibile oggi diventa più facile fra due settimane o tre. Anche perché è già cominciato l'attacco di Di Maio, che ha cercato di ingraziarsi ...

“Ecco cosa succede se vi cancellate da Facebook”. Addirittura… Più di un utente lo sta pensando o facendo. E ora arriva la notizia su quello Che accade dopo l’uscita dal social : Siete stressati? Avete la gastrite o una brutta esofagite da reflusso gastroesofageo dovuta da troppe ansie? Ecco, una delle vostre opzioni per risolvere il problema potrebbe essere quella di cancellarsi da Facebook. cosa c’entra? Beh, le due cose potrebbero essere strettamente e incredibilmente collegate. E non parliamo dello scandalo sulla privacy di cui è stato oggetto ultimamente il social network creato da Mark Zuckerberg (anche se ...

Che cosa prevede l’accordo tra Rai e Amazon su film e serie tv : È un periodo di grandi novità e di inedite alleanze quello che sta vivendo il sistema televisivo italiano in questi mesi. Dopo la clamorosa alleanza fra Sky e Netflix e il recentissimo accordo fra la stessa Sky e Mediaset per uno scambio di canali e contenuti, arriva ora la notizia di una sinergia siglata fra Rai e Amazon. La tv di stato ha infatti raggiunto un accordo con la piattaforma streaming Prime Video per la diffusione di alcuni ...

Cosa difendono i ferrovieri Che hanno deciso di paralizzare i treni in Francia : ... @revolutionpermanente.fr, in data: Apr 4, 2018 at 5:14 PDT Dopo la dibattuta riforma del lavoro dello scorso autunno, per Macron si preannuncia un'altra stagione politica calda per le manifestazioni ...

Isola dei famosi - il duro attacco di Barbara D’Urso. Ma Che succede in Mediaset? Dopo le ostilità di Striscia la Notizia - ora anChe Barbarella lancia frecciate alla Marcuzzi e al suo reality. Cosa non va secondo la conduttrice di Pomeriggio 5 : In casa Mediaset qualCosa non va. Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia, ora anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si mette ad attaccare l’Isola dei famosi, con quello che è sembrato un vero e proprio “processato”. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia ...

I flash e quel gesto stizzito Lite tra la regina Letizia e la suocera Sofia : cosa è successo Video|«AmiChe mai» : le foto : Il momento di tensione fra le due sovrane è avvenuto nella Cattedrale di Palma di Maiorca al termine della Messa pasquale ed è stato immortalato in un video

Giancarlo Giorgetti - ecco cosa ha intenzione di fare con i grillini : 'Senza un accordo - si torna al voto anChe a ottobre' : Le possibilità di riuscire a formare un governo dopo uno o due giri di consultazioni sembrano ridursi di ora in ora. L'ultimo colpo a chi ancora ci spera arriva dal vicesegretario della Lega, ...

“Cosa provocano di grave al cervello”. Cellulari - conferme choc dall’ultima ricerca. La scoperta degli scienziati Che allarma milioni di persone : Se c’è un oggetto che da solo meglio definisce l’epoca in cui viviamo è sicuramente il telefonino, presenza ormai ossessiva nelle nostre vite e che ci accompagna nel corso di ogni giornata, vuoi per questioni lavorative vuoi per semplice svago virtuale. Una vera e propria icona che non a caso molti definiscono ormai ironicamente come un vero e proprio prolungamento del corpo umano, a sottolineare quanto l’accessorio sia ...

Condom Snorting Challenge : di cosa si tratta e perchè è finita (ancora) sotto i riflettori : Si è parlato spesso di sfide (o Challenge) assurde che si sono diffuse attraverso il web in tutto il mondo diventando letteralmente virali. E’ innegabile come alcune di queste sfide, in determinati casi siano nate con uno scopo ben preciso, ad esempio per beneficenza e a supporto della ricerca come avvenuto ad esempio con l’Ice Bucket Challenge lanciata qualche anno fa dall’Associazione statunitense contro la SLA. Ma la ...

“È Nino”. Isola dei Famosi - lo scoop è pazzesco. Manca poco alla fine del reality ma quel Che si viene a sapere sul naufrago Formicola è impensabile. Ecco cosa salta fuori (proprio ora) : Isola dei Famosi, siamo agli sgoccioli: il reality sta per volgere a conclusione. Siamo alle ultime battute poi finalmente si scoprirà chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata piena zeppa di polemiche, colpi di scena, discussioni, litigi pesanti, abbandoni prima del tempo. Da quando, nella seconda puntata del reality è scoppiato il caso del canna-gate – Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana ...

“Cosa gli hanno fatto”. Frizzi - la confessione Che sconvolge. A dieci giorni dalla morte del conduttore de L’Eredità - l’amico e collega Gerry Scotti racconta quei pesanti retroscena finora rimasti top secret. E il dolore aumenta : Il 26 marzo 2018 se ne andava Fabrizio Frizzi. Aveva appena compiuto 60 anni e un’emorragia cerebrale se lo è portato via. La notizia della sua morte è stata un fulmine a ciel sereno: il conduttore aveva avuto un malore a ottobre 2017, malore che lo aveva costretto a stare lontano dal piccolo schermo. Durante la sua assenza, mentre era ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, lo aveva sostituito il collega e amico Carlo Conti. Poi Frizzi, ...