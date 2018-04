Champions | tv Iran censura il logo della Roma | ‘Oscurate le mammelle della Lupa’

Champions League - la tv di stato dell'Iran censura lo stemma della Roma : Mentre la Roma incappava nel 4-1 del Camp Nou contro il Barcellona, in Iran succedeva un episodio alquanto curioso. La televisione di stato iraniana, infatti, ha "modificato", sul terzo canale e ...

Inter - Handanovic/ “Voglio la Champions”. Miranda in partenza se arriva De Vrij : Inter, parla Handanovic: “Dobbiamo andare in Champions, al Napoli toglierei Sarri”. Il portiere dei nerazzurri suona la carica in vista della delicata sfida contro i partenopei di domenica(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:22:00 GMT)