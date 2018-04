Juventus - Pjanic/ “Con scudetto e Coppa Italia anno positivo - la Champions prima o poi la vinceremo” : Juventus, parla Pjanic: “Con scudetto e Coppa Italia anno positivo, la Champions prima o poi la vinceremo”. Il centrocampista bianconero intervistato dai microfoni di Sky Sport(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:09:00 GMT)

Real Madrid-Juventus in tv - ritorno quarti Champions League : su che canale vederla? L’orario e il palinsesto : Un 3-0 in casa che non ammette repliche. La Juventus vola al Santiago Bernabeu per sfidare il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: l’obiettivo è ovviamente quello di salvare l’onore e mettere in campo una prova d’orgoglio, visto che il passaggio del turno sembra ormai scappato via. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro e su che canale vederla. ritorno quarti di finale Champions ...

Champions - Spagna-Italia 7-1 : Juventus e Roma a picco : ... 'Che gol CR7, ma l'Ascoli ha dato filo da torcere' Champions League: il Liverpool e il Barcellona bacchettano le avversarie Barcellona-Roma diretta tv Canale 5 e streaming gratis oggi 4/4

Champions - la Juventus crolla in borsa dopo la sconfitta : La Juventus crolla a Piazza Affari dopo lo 0-3 casalingo con il Real Madrid che rende molto difficile un passaggio del turno in Champions League. Il titolo del club bianconero, che dovrà probabilmente rinunciare a cospicui incassi legati alla competizione, perde il 4,83% a 0,63 euro. L'articolo Champions, la Juventus crolla in borsa dopo la sconfitta sembra essere il primo su CalcioWeb.

Champions League - Juventus-Real Madrid 0-3 : marziano Ronaldo - Zidane con un piede in semifinale : TORINO - Ci sono notti in cui ti devi arrendere all'evidenza. Avversari contro i quali - per tradizione e valori in campo - alzi le mani e dici 'ok, di più non si può fare' . Qualche piccolo rimpianto,...

Pagelle/ Juventus-Real Madrid (0-3) : i voti della partita (Champions League - andata quarti) : Pagelle Juventus Real Madrid, i voti della partita: i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo all'Allianz Stadium per l'andata dei quarti della Champi9ons League(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:02:00 GMT)

Champions - Juventus-Real Madrid 0-3 : meraviglia Ronaldo - che rovesciata! : Chiudete tutto, dopo un gol così. È questa la prima reazione al capolavoro con cui Cristiano Ronaldo firma il 2-0 all'Allianz Stadium, col 90% degli sportivissimi tifosi della Juve ad applaudirlo. ...

Champions League - Juventus travolta da Cristiano Ronaldo : il Real Madrid trionfa 3-0 a Torino : Troppo Cristiano Ronaldo , troppo Real Madrid : la Juventus esce con le ossa rotte dell'andata dei quarti di Champions League , travolta in casa 3-0 dagli spagnoli campioni in carica. Una disfatta ...

Video Gol Juventus-Real Madrid 0-3 : Highlights e Tabellino Champions League 3-4-2018 : Risultato Finale Juventus-Real Madrid 0-3: Cronaca e Video Gol Cristiano Ronaldo, Marcelo Quarti di Finale Champions League 3 Aprile 2018 (Andata). Si chiuderà qui il cammino della Juventus in questa Champions League: già dopo la gara d’andata dei quarti di finale, la Juventus viene travolta dal Real Madrid per 3 reti a 0. Decidono la gara la doppietta di Cristiano Ronaldo (il secondo gol una rovesciata meravigliosa) ed una rete di ...