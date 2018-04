Champions | assalto a bus City | Uefa apre inchiesta sul Liverpool

RISULTATI Champions LEAGUE / Diretta gol live score - ritorno ottavi : Blues all'assalto - ma il gol non arriva : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 14 marzo, ritorno degli ottavi. Il Bayern vince anche il ritorno, Barcellona Chelsea chiude i giochi(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 21:55:00 GMT)

Napoli - lo scudetto porta Balotelli : con SuperMario per l’assalto alla Champions League : Il Napoli è la principale candidata alla vittoria finale dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per la fondamentale gara di campionato contro la Roma, partita che può addirittura permettere di allungare in classifica sulla Juventus, i bianconeri chiamati dalla difficile trasferta contro la Lazio mentre per il Napoli l’obiettivo è conquistare un risultato positivo. La squadra azzurra può contare su quattro punti di ...

Volley - l’Italia fa il pieno in Champions League! Pokerissimo all’assalto : Perugia e Novara al top - Civitanova e Conegliano d’assalto : L’Italia risponde presente in Europa, i nostri club sono in prima fila e sono stati assoluti protagonisti in questa prima parte di stagione. In Champions League abbiamo fatto il botto: tutte le cinque squadre iscritte hanno superato brillantemente la fase a gironi. Perugia, Civitanova e Trento sono agli ottavi di finale della competizione maschile; Novara e Conegliano giocheranno i quarti nel torneo femminile. I Block Devils hanno avuto la ...

Milan in Champions? L’occasione è clamorosa : Lazio e Roma “rischiano” - in caso di vittoria con l’Inter sarà assalto : Il Milan nel prossimo weekend di Serie A, avrà un’occasione davvero clamorosa di accorciare in chiave Champions League. Uno strano incastro di incontri porta a pensare che quella in arrivo sarà una giornata che potrebbe svoltare la stagione dei rossoneri. Innanzi tutto bisogna pensare in casa propria, andando a giocare un importantissimo derby contro l’Inter. Oltre che alla rivalità cittadina, il pensiero va ovviamente alla corsa ...