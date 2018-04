Certificazione di sostenibilità per le abitazioni? In Italia oggi si può usare LEED for

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) E’ possibile certificare, il protocollo internazionale didegli edifici, anche una costruzione residenziale? La risposta è affermativa. Ma non molti lo sanno che ciò è possibile anche in Europa. A trasformare il mercato ci sta riuscendo una delle società leader indelle certificazioni per edifici, che per prima ha applicato questo protocollo, noto comev4 for Homes. Lo studio in quesitone è Macro Design Studio, eccellenza dell’edilizia sostenibile nata dentro Progetto Manifattura, l’incubatore clean tech di Trentino Sviluppo, e considerato uno degli innovatori più affermati, per la grande conoscenza di tutti i protocolli:, Living Building Challenge, WELL, Fitwel, BREEAM, GBC e Itaca. «v4 for Homes è il protocollo diapplicabile agli edifici residenziali monofamiliari o plurifamiliari», spiega Paola Moschini, fondatrice di Macro ...