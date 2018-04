«Cerco il comico dentro di me»

vanityfair

(Di giovedì 5 aprile 2018) Questo articolo è stato publbicato sul numero 14 di Vanity Fair, in edicola fino all’11 aprile. Racconta spesso – «così spesso che l’autore si sarà rotto le balle di essere citato» – che a cambiargli la vita è stata una sera in cui, al Teatro dell’Arte di Milano, davano Elementi di struttura del sentimento di Gabriele Vacis quando, a fine spettacolo, ha sentito forte che su quel palcoscenico voleva esserci lui. Ma, forse, che la strada era quella giusta l’ha capito poco dopo, quando, mentre ancora faceva l’operaio a Lecco, un piccolo imprenditore l’ha fermato e gli ha detto: «Antonio, osti, sun cuntent, te fé un po’ de teatro. Ma lo sai che mi piace? Non vado mai, eh, ma quelle poche volte che vado, mi aiuta, perché i tondini che faccio, poi li faccio meglio perché quello che ho visto mi ha trasmesso della gioia». Da allora sono passati trent’anni e Antonio Albanese in quella ...