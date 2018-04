C’è un nuovo Telepass europeo che vale anche in Francia | Spagna e Portogallo

Allegra : «Rovesciata Ronaldo nuovo simbolo Panini? La tentazione C’è stata» : Il direttore Mercato Italia, Figurine e Card della Panini spiega di aver valutato questa possibilità: «La rovesciata di Ronaldo è ancora più difficile di quella di Parola». L'articolo Allegra: «Rovesciata Ronaldo nuovo simbolo Panini? La tentazione c’è stata» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Allegra : “CR7 nuovo simbolo figure panini? Tentazione C’è stata…” : “Cristiano Ronaldo nuovo simbolo della panini? Devo ammettere che, appena vista la rovesciata, una suggestione c’è stata. Ci siamo scambiati alcuni messaggi tra i membri del management e non escludo che possa esserci un omaggio celebrativo, in una nostra prossima produzione, per un gesto così bello”. Antonio Allegra, direttore Mercato Italia, Figurine e Card della Panini, ai microfoni di Radio 24 si esprime così sulla proposta ...

20 : il palinsesto del nuovo canale di Mediaset. Tutte le serie tv e i film - C’è anche Homeland : 20 Oggi, 3 aprile 2018, è una data importante per il gruppo Mediaset. Nasce, infatti, 20, il canale più ambizioso finora mai realizzato dal Biscione in Italia dopo le tre reti generaliste. Ed è per questo forse che sarà una specie di ‘best of’. L’attesa rete si presenterà ai nastri di partenza con un palinsesto che riunisce il meglio dei canali tematici di Cologno. C’è l’area maschile presa da Italia 2, quella ...

Juventus-Real Madrid in tv - come vederla gratis e in chiaro. C’è il nuovo Canale 20. L’orario e il programma dei quarti di Champions League : Martedì 3 aprile si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita epocale, fondamentale per la stagione di entrambe le squadre: le merengues partiranno con i favori del pronostico nella rivincita della Finale della passata edizione della massima competizione continentale, i bianconeri cercheranno un pronto riscatto e proveranno a ...

Juventus-Real Madrid - come vederla gratis e in chiaro. C’è un nuovo canale su Mediaset. L’orario e il palinsesto : Martedì 3 aprile si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018. All’Allianz Stadium andrà in scena una grande classica del calcio europeo, una super sfida sempre affascinante e appassionante, decisiva per l’ingresso tra le quattro grandi del Vecchio Continente. I bianconeri partiranno sfavoriti contro le merengues in quello che è il remake della Finale della passata stagione: da una parte ...

“C’è ancora una chance”. Scomparsa Maddie McCann - la decisione della polizia apre un nuovo scenario. I genitori : “Possiamo dire solo grazie” : La sparizione di Madeleine Beth McCann è un fatto di cronaca che ha avuto come protagonista una bambina britannica, Scomparsa misteriosamente all’età di quattro anni la sera di giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo. Il 9 maggio, l’Interpol ha diffuso un allarme mondiale a tutti gli Stati membri per la sua Scomparsa. Un caso su cui non è ...

Juventus-Real Madrid in tv - C’è la diretta gratis e in chiaro su Canale20! Un nuovo canale di Mediaset - la Champions League per tutti : Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e gratis, sul canale 20. Si tratta di un’assoluta novità per tutti i tifosi bianconeri e per gli appassionati del grande calcio internazionale: Mediaset, infatti, ha acquistato queste frequenze dalla vecchia Rete Capri e ha deciso di inaugurarle mandando in onda la super sfida tra i Campioni d’Italia e le ...

PATRICK DEMPSEY/ Nuovo fiamma di Barbara D’Urso ne La Dottoressa Giò? (C’è Posta per Te) : PATRICK DEMPSEY, ospite a C’è Posta per Te,verrà coinvolto in una storia con sorpresa. L’indimenticabile Derek Shepherd della serie Grey’s Anatomy nella fiction La Dottoressa Giò?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:20:00 GMT)

I Thegiornalisti sono tornati e nel nuovo video C’è Alessandro Borghi : È con una ballata rock che i Thegiornalisti hanno deciso di tornare sulle scene: Questa nostra stupida canzone d’amore mostra la parte più romantica del frontman Tommaso Paradiso, protagonista anche del videoclip del singolo (quasi un cortometraggio, firmato dagli YouNuts!) che ha come special guest Alessandro Borghi. Ambientato in un bar in stile speakeasy, vede il primo vestire i panni di un barman e il secondo quelli di un cliente. I ...

MediaWorld : C’è “Voglia di stare all’aperto” con il nuovo volantino di marzo : Per festeggiare l'arrivo della primavera MediaWorld lancia il nuovo volantino "Voglia di stare all'aperto", valido da oggi fino al 28 marzo. Allora siete pronti a scoprire quali sono gli smartphone Android in promozione? L'articolo MediaWorld: c’è “Voglia di stare all’aperto” con il nuovo volantino di marzo proviene da TuttoAndroid.

“Il nuovo tronista è lui”. Nessuno ci crede. A Uomini e Donne il trono di Nicolò Brigante sta per giungere al termine - al suo posto è in arrivo un nome grossissimo (e non è Jeremias Rodriguez). Però C’è chi storce il naso : “Il solito raccomandato” : Il toto nome è partito da tempo, ma ancora non si è capito chi salirà sul trono classico adesso che l’avventura Nicolò Brigante sta per giungere al termine. Infatti sia il giovane che le ‘colleghe’ Sara Affi Fella, Nilufar Addati sono arrivati alla fine del loro percorso all’interno di Uomini e Donne. Discorso differente va fatto per Mariano Catanzaro che essendo arrivato da poco ha ancora della strada da fare (per la gioia dei ...

In Champions è Italia-Spagna La Roma con il Barcellona Per la Juve C’è di nuovo il Real I sorteggi : gli accoppiamenti : La squadra di Montella, i Reds e anche il Bayern alla portata delle italiane. Da evitare Messi ancora più di Cristiano Ronaldo e di Guardiola. Ma lo scenario peggiore è lo scontro diretto

Isola dei Famosi - C’è il colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...

“Vado via!”. Uomini e Donne : tragedia nera. Al centro di nuovo Giorgio Manetti - ma Gemma non c’entra nulla : la dama che sta impazzendo (a sorpresa) è un’altra. Questa volta proprio lei è finita nel mirino e la spiata alla redazione l’ha messa con le spalle al muro : “Falsa - bugiarda” : A Uomini e Donne, soprattutto al trono over, non mancano i colpi di scena. in questi ultimi giorni sono andate in onda della puntate che stanno facendo molto rumore e tocca vedere se è per nulla. Questa volta nel mirino è finita Anna Tedesco che ha subito le accuse di Federica, un ex dama del programma di Maria De Filippi. in particolare, la redazione ha ricevuto un’interessante segnalazione in cui la donna ha avuto qualcosa di ...