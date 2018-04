Cdp entra fino al 5% in Telecom Vivendi tira dritto con la sua lista per il board

ilsole24ore

(Di giovedì 5 aprile 2018) La discesa in campo di Cassa depositi e prestiti suscalda la Borsa. Il titolo ha riguadagnato quota 80 centesimi, con un balzo superiore al 5%. Presto per dire come finirà, ma difficilmente l’incumbent tricolore uscirà dalla partita con azionariato e governance immutate...