: #Catanzaro, incendio doloso in un pub: 2 morti ? - RaiNews : #Catanzaro, incendio doloso in un pub: 2 morti ? - MISTERO_MISTERI : Catanzaro, incendio doloso in un pub del lido: due morti - NotizieIN : Catanzaro,incendio doloso a pub:2 morti -

Due,forse gli stessi attentatori, per unquasi certamenteappiccato in un pub dilido. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di. Ci sono volute diverse ore di intervento e venticinque unità operative per domare l'. Nel sopralluogo effettuato al termine delle operazioni di spegnimento, si sono poi trovati, all'interno del locale, i corpi privi di vita di due uomini.Dai primi rilievi si ipotizza l'utilizzo di liquidi.Quasi certa la natura per finalità estortive.(Di giovedì 5 aprile 2018)