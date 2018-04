Catanzaro | incendio doloso nel pub più frequentato del quartiere | due morti

Catanzaro. Incendio al Tonnina’s pub : morti Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi : Nell’Incendio che ha distrutto il Tonnina’s pub di Catanzaro Lido, sono morte due persone di Borgia. L’Incendio è quasi sicuramente

Catanzaro - incendio doloso in un pub : 2 morti : Due persone hanno perso la vita questa notte in un incendio di natura dolosa appiccato all'interno del pub "Tonnina's" di Catanzaro Lido. I vigili del fuoco sono giunti sul posto quando parte del locale era ormai invaso dalle fiamme e solo dopo aver domato l'incendio hanno rinvenuto due cadaveri semicarbonizzati, non ancora identificati. All'interno del locale c'erano anche diverse taniche di benzina, segno che l'incendio sarebbe stato ...

