Catanzaro | incendio doloso in un pub | due morti

Catanzaro - incendio doloso a pub : 2 morti : 8.00 Due morti,forse gli stessi attentatori, per un incendio quasi certamente doloso appiccato in un pub di Catanzaro lido. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Catanzaro. Ci sono volute diverse ore di intervento e venticinque unità operative per domare l'incendio. Nel sopralluogo effettuato al termine delle operazioni di spegnimento, si sono poi trovati, all'interno del locale, i corpi privi di vita di due uomini.Dai ...