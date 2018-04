Catalogna | Puigdemont liberato su cauzione dal tribunale tedesco

Catalogna - l’ex presidente Puigdemont liberato su cauzione in Germania. “Non sussiste reato di ribellione” : Il Tribunale regionale superiore dello Schleswig-Holstein ha disposto il rilascio, su cauzione di 75.000 euro, del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Secondo il tribunale, non sussiste il reato di ribellione contestato dalla giustizia spagnola. Puigdemont, accusato anche di abuso di fondi pubblici, era stato arrestato in Germania lo scorso 25 marzo e condotto nel carcere di Neumuenster. Due giorni fa, la procura generale dello ...

Catalogna - la procura tedesca chiede l’estradizione di Puigdemont : “E resti in carcere fino alla decisione del tribunale” : “Carles Pugdemont deve tornare in Spagna”. Lo ha chiesto il procuratore dello stato tedesco del Schleswig-Holstein al tribunale superiore del land. Il magistrato è quindi favorevole all’estradizione dell’ex presidente della Catalogna, attualmente detenuto in Germania. Secondo la procura, Puigdemont deve inoltre rimanere in carcere fino a che la corte non si esprimerà. Nei confronti del leader catalano la Spagna ha spiccato un mandato ...

Catalogna - procura tedesca chiede estradizione Puigdemont : La Spagna ha spiccato un mandato d'arresto europeo nei confronti di Puigdemont accusato di ribellione e abuso di fondi pubblici in relazione al referendum sull'indipendenza della Catalogna dello scorso primo ottobre

Catalogna - manifestazione a Berlino : “Rilasciate subito Puigdemont” : Catalogna, manifestazione a Berlino: “Rilasciate subito Puigdemont” Il leader indipendentista è stato arrestato in Germania, dove è attualmente detenuto Continua a leggere

Catalogna - manifestazione a Berlino : "Rilasciate Puigdemont" : Centinaia di persone sono scese in strada a Berlino per chiedere il rilascio dell'ex governatore catalano Carles Puigdemont, arrestato in Germania la scorsa settimana e a rischio estradizione in Spagna per le accuse di ribellione. Sotto la pioggia i manifestanti hanno sfilato dalla Porta di Brandeburgo fino alla sede del ministero della Giustizia, al grido di "La Spagna non è una democrazia". In molti sventolavano la bandiera separatista.

Catalogna - arrestati i due agenti dei Mossos che erano con Puigdemont in Germania : Il suo legale ha avvertito che denuncerà la 'persecuzione politica' nei suoi confronti e degli altri leader catalani da parte dello stato spagnolo. Sono ora quattro quindi i paesi europei coinvolti ...

Catalogna : Madrid - Puigdemont non detenuto per idee politiche

Catalogna - Puigdemont dal carcere : "Non mi arrenderò" : "Sono un detenuto politico" dice l'ex presidente della Generalitat dalla prigione di Neumünster. Oggi il primo colloquio con il suo avvocato. L'Onu, intanto, ha ammesso il ricorso contro la violazione dei suoi diritti politici da parte della Spagna. E la giudice tedesca che ha confermato la sua detenzione provvisoria non esclude un "no" all'estradizione

Catalogna - manifestanti bloccano le strade. Puigdemont - estradizione in bilico : Questo perché la persecuzione di Puigdemont potrebbe essere considerata 'politica' e, scrive la Süddeutsche, nel caso di accuse legate a 'convinzioni politiche' l'eurordine di estradizione può ...

L'Onu ammette il ricorso di Puigdemont. Ancora proteste in Catalogna : Madrid - La commissione dei diritti umani delL'Onu ha dichiarato ricevibile il ricorso presentato dall'ex presidente catalano Carles Puigdemont contro la lesione dei suoi diritti politici da parte ...

Catalogna : ONU ammette ricorso Puigdemont su lesione diritti

Catalogna. Non si fermano proteste dopo arresto Puigdemont. Bloccate autostrade : Già ieri, migliaia di persone erano scese in strada a Barcellona per protestare e negli scontri con la Polizia una cinquantina di manifestanti erano rimasti feriti. Il governo tedesco è convinto che una soluzione al conflitto della Catalogna debba essere trovata nell'ambito dell'ordine legale e costituzionale della Spagna", ha dichiarato

Catalogna - dispositivo spia e 007 spagnoli per seguire Puigdemont - Confermato il carcere : Il leader catalano è stato bloccato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra la Danimarca e la Germania. Accusato di ribellione, rischia una condanna fino a 30 anni di ...

Catalogna - tribunale tedesco conferma l'arresto di Puigdemont : Il leader catalano Carles Puigdemont, fermato domenica in Germania, resta per ora agli arresti. Lo ha reso noto il tribunale di Neumuenster, confermando la misura della detenzione.