Catalogna | l’ex presidente Puigdemont liberato su cauzione in Germania “Non sussiste

Catalogna - l’ex presidente Puigdemont fermato dalla polizia mentre entrava in Germania : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont è stato fermato dalla polizia tedesca subito dopo essere entrato in Germania dalla Danimarca. A renderlo noto è l’avvocato dell’ex presidente della Generalitat catalana, via Twitter, precisando che Puigdemont è stato fermato in base all’ordine di arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola che lo ha accusato di insurrezione dopo la dichiarazione dell’indipendenza della ...