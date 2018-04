Catalogna | ex capo dei Mossos a processo per sedizione e organizzazione criminale

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) Dopo l’arresto di Carles Puigdemont in Germania arrivano nuovi passi giudiziari nell’inchiesta generata dal referendum per l’indipendenza della. L’exdella polizia catalana dei, Josep Lluis Trapero, è stato incriminato pere rinviato a giudizio a Madrid. Con Trapero sono stati rinviati a giudizio l’ex direttore deiPere Soler e l’ex segretario generale agli interni della Generalità Cesar Puig. In una causa separata 15 leader catalani fra cui l’ex presidente Carles Puigdemont sono incriminati per ribellione dal Tribunale Supremo. Intanto il leader indipendentista catalano Jordi Sanchez in carcere preventivo a Madrid ha accettato questa mattina di ricandidarsi alla presidenza della Generalità su proposta del presidente deposto che si è dichiarato ‘a disposizione’ del suo gruppo, ...