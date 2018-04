Cassa Depositi e Prestiti | il cda vara l’ingresso in Telecom Italia | “Operazione

ilfattoquotidiano

: Cassa Depositi e Prestiti pronta all’ingresso in Tim Nel capitale quota fino al 5% - Corriere : Cassa Depositi e Prestiti pronta all’ingresso in Tim Nel capitale quota fino al 5% - rtl1025 : L'opinione di Davide Giacalone ASCOLTA - TgLa7 : Tim: Cassa depositi e prestiti pronta a entrare a difesa di interessi nazionali -

(Di giovedì 5 aprile 2018)delibera l’ingresso nel capitale dicon una quota massima del 5 per cento. E mette subito le mani avanti sull’opportunità di investire in un’azienda con 33 miliardi di debiti: “L’operazione è coerente con i criteri di sostenibilità economico-finanziaria che caratterizzano tutte le iniziative di Cdp”, si legge in una nota del gruppo che già in passato, è intervenuto su Saipem per togliere le castagne dal fuoco all’Eni bruciando buona parte del suo investimento. Per i vertici di Cdp,è insomma un buon affare: nonostante l’ingente debito e gli investimenti da fare in fibra e 5G, la società non è in perdita. Senza contare che il Tesoro, azionista dellaassieme alle fondazioni bancarie, ha stabilito per decreto che leunicazioni sono un settore strategico su cui Cdp deve puntare. “Tale investimento ...