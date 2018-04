Cassa depositi e prestiti entra nel capitale di Tim

Tim : Cassa depositi e prestiti pronta a entrare a difesa di interessi nazionali : La quota tra il 2 e il 5%. L'iniziativa del governo aprirebbe un altro fronte per la società francese Vivendi, già minacciata dal fondo americano Elliott -

Tim - si muove la Cassa depositi e Prestiti : Secondo quanto scrive Repubblica, la decisione sarebbe stata maturata durante il ponte di Pasqua in una riunione tra Gentiloni, Calenda e il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, più restio a ...

Tim - si muove lo Stato : Cassa depositi e Prestiti nel capitale fino al 5% : Il dossier sulla compagnia telefonica (centrale per le comunicazioni in Italia) arriva oggi sul tavolo del braccio finanziario del ministero dell’Economia

Cdp acquisterà azioni Tim/ Telecom Italia sale a Piazza Affari : intervento Cassa depositi a fianco di Elliott : Cdp pronta a intervenire in Telecom Italia a sostegno del Fondo Elliott. La rete di Tim potrebbe anche confluire in Open Fiber. Gli interrogativi su Vivendi(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:06:00 GMT)

Cassa depositi e Prestiti pronta a entrare in TIM? : Non solo: l'Istituzione finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia conterebbe anche di partecipare alle prossime Assemblee dell'ex monopolista, ossia quella in agenda il 24 aprile e quella ...

Blitz del governo in Tim : Cassa depositi e Prestiti pronta ad acquistare fino al 5% : Cassa Depositi e Prestiti, il braccio finanziario del Tesoro, apre il dossier Tim e oggi lo porterà al tavolo del suo cda. Si apre così un altro fronte per Vivendi, il socio di controllo francese, già minacciato dal fondo attivista americano Elliott. Dopo tante false partenze - scrive il Messaggero - la Cdp muove sull'ex monopolista: oggi il cda straordinario di via Goito dovrebbe approvare l'ingresso nel capitale di Tim con ...

M5s - dal blog l'avvertimento : cambio vertici Cassa depositi e prestiti : Se il Pd 'aveva una banca' il M5s vuole la Cassa depositi e prestiti , come fosse quella 'banca pubblica che sostenga l'economia reale' , dodicesimo punto del programma dei Cinquestelle, . La questione Cdp, riporta il Giornale , sembra essere già argomento di trattative tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio .

Alitalia - Cassa depositi e Prestiti disponibile su chiamata. Intanto AZ ha ripreso l'attività cargo : Teleborsa, - E' reale la possibilità di un intervento, seppur parziale, di Cassa Depositi e Prestiti quale partner finanziario di chi acquisterà Alitalia, al momento in amministrazione straordinaria. ...

Saipem - Consob contesta i conti alla base dell’ingresso della Cassa depositi e Prestiti nell’azionariato : Consob accusa Saipem di aver effettuato “errori rilevanti” da circa 1,3 miliardi nelle svalutazioni dei bilanci 2015 e di non averli corretti nei conti 2016. Così, dopo oltre un anno di indagini, l’autorità di vigilanza dei mercati mette indirettamente in discussione l’operazione con cui, alla fine del 2015, la Cassa Depositi e Prestiti è diventata socio di Saipem acquistando il 12,5% del capitale dall’Eni. E lo fa ...

Valtur viaggia verso il concordato e aspetta la Cassa depositi e prestiti : L'allarme è scattato, nei giorno scorsi, con il blocco delle prenotazioni per la prossima stagione. Ma la crisi di Valtur stava covando da tempo e già all'inizio della prossima settimana potrebbe ...