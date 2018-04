Caso Skripal | Mosca contro la Gran Bretagna Lavrov | Londra non può ignorare le

rainews

: Articolo molto interessante. - matteosalvinimi : Articolo molto interessante. - baffone5stelle : ll premier dimissionario @PaoloGentiloni ha espulso due diplomatici ma è sicuro che i fatti stanno come tutti dicon… - sputnik_italia : Ambasciatore russo a Londra: caso Skripal è provocazione dei servizi segreti -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il ministro degli esteri russo ha insistito sul fatto che ildebba essere indagato sulla base della Convenzione sulle armi chimiche e ha ribadito la volonta' di continuare a dare una risposta adeguata alle "mosse ostili". "Il cosiddettoe' stato utilizzato come un pretesto inventato e orchestrato per la massiccia espulsione di diplomatici russi. "Da tempo non vedevamo una tale sfacciata presa in giro del diritto", ha detto