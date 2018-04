Caso Skripal | la Russia espelle un diplomatico dell' Ungheria

Caso Skripal - Mosca contro la Gran Bretagna. Lavrov : "Londra non può ignorare le nostre domande" : Il ministro degli esteri russo ha insistito sul fatto che il Caso Skripal debba essere indagato sulla base della Convenzione sulle armi chimiche e ha ribadito la volonta' di continuare a dare una risposta adeguata alle "mosse ostili". "Il cosiddetto Caso Skripal e' stato utilizzato come un pretesto inventato e orchestrato per la massiccia espulsione di diplomatici russi. "Da tempo non vedevamo una tale sfacciata presa in giro del diritto", ha ...

Regno Unito - Caso Skripal : nessuna prova che l’agente nervino provenga dalla Russia : Il direttore del laboratorio militare britannico di Porton Down, Gary Aitkenhead, ha ammesso oggi in un’intervista che al momento «non è stata verificata la provenienza precisa» dell’agente nervino di «tipo Novichok» che il 4 marzo ha gravemente intossicato l’ex spia russa Serghei Skripa. Aitkenhead ha peraltro respinto di nuovo i sospetti di Mosca...

I misteri del Caso Skripal : Qualcuno è entrato nel profilo social VK di Yulia Skripal mentre lei era ricoverata in gravi condizioni presso un ospedale britannico? L"ultimo accesso, secondo gli internauti russi che hanno notato il fatto, risale alla mattinata dello scorso 7 marzo, soltanto tre giorni dopo l"attacco chimico che ha colpito lei e suo padre Sergei, ex membro dell"intelligence russa poi diventato spia al servizio dei britannici.Sergei Skripal e sua figlia Yulia ...

Ambasciatore russo a Londra : Caso Skripal è provocazione dei servizi segreti - : "Si rifiutano di collaborare con noi, non ci forniscono fatti. Questo ci porta alla conclusione che si tratta di una provocazione dei servizi segreti", ha detto Yakovenko. L'Ambasciatore russo ha ...

Caso Skripal - Mosca annuncia espulsione di 50 diplomatici britannici : «Puntiamo alla parità» : Oltre 50 diplomatici e membri dello staff tecnico devono lasciare la Russia. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in riferimento alle contromisure...

Ministero degli esteri russo pubblica 14 domande per Londra sul Caso Skripal - : In particolare, Mosca chiede a Londra di spiegare perché alla Russia sia stato negato il diritto di accesso consolare a due cittadini russi che hanno sofferto sul territorio britannico. Inoltre, la ...

Caso Skripal - Russia : “Espelliamo altri 50 diplomatici britannici - Londra ne ha troppi rispetto a noi” : “La Russia punta alla parità” e quindi espelle altri 50 membri dello staff tecnico britannico per riequilibrare il numero di diplomatici presenti a Londra e a Mosca. Continuano le contromisure del Cremlino nei confronti del Regno Unito nell’ambito del Caso Sergei Skripal, l’ex spia doppiogiochista avvelenata a Salisbury lo scorso 4 marzo usando un gas nervino raro. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri ...

Caso Skripal - Mosca : "Londra deve tagliare altri 50 diplomatici" : Non si ferma la guerra diplomatica tra la Gran Bretagna e la Russia per il Caso Skripal: Mosca chiede infatti a Londra di tagliare il suo personale diplomatico di altre 50 persone dopo aver espulso 23 britannici a metà marzo. "Le due rappresentanze, quella di Londra e quella di Mosca, dovranno avere lo stesso numero di dipendenti - ha detto la portavoce degli Esteri in Russia Maria Zakharova -. Chiediamo la parità".

Caso Skripal : Mosca convoca ambasciatori Italia - Francia - Gb - Germania - : Il ministero degli Esteri russo fa sapere di aver convocato "alcuni responsabili delle missioni diplomatiche dei Paesi che hanno intrapreso passi ostili nei confronti della Russia". A loro, ha detto, "...

Caso Skripal - l’Occidente si mostra unito. Ma dietro la facciata ci sono almeno due Europe. E molti distinguo : Non tutto quel che si dice (o si può dire) corrisponde al vero: è la regola numero uno della diplomazia. Qualcuno la scambia per ipocrisia. Per esempio, la narrazione diffusa in questi giorni da Bruxelles sottolinea una ritrovata “unità”, consolidata dalla forte risposta “senza precedenti” che l’Occidente ha dato a Mosca, sul Caso del tentativo di assassinio (lo scorso 4 marzo, a Salisbury, nel sud dell’Inghilterra) della spia russa Sergej ...

I punti oscuri del Caso Skripal : Sergej Skripal e la figlia sarebbero stati avvelenati davanti a casa. La sostanza nervina condurrebbe alla Russia, ma ci sono ancora punti da chiarire