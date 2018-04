Casa Pound a Torino | pugno in faccia al leader

Martinsicuro - torna in carcere il responsabile dell'attentato alla sede di Casa Pound di Firenze : Martinsicuro " torna in carcere Pierloreto Fallanca, uno dei principali indagati per l'attentato alla sede del movimento di estrema destra Casa Pound di Firenze della notte di capodanno del 2017, in ...

Padova : sindaco e vicesindaco - ferma condanna per attentato a sede CasaPound : Padova, 26 mar. (AdnKronos) - "ferma condanna a ogni forma di violenza, da qualsiasi parte venga. Ciascuno risponde personalmente delle proprie azioni. Sul piano politico la nostra distanza da ogni forma violenta è totale, come abbiamo sempre ribadito. Nessun silenzio. Nessuna ambiguità". Così il si

Padova : CasaPound - molotov contro la sede nella notte : Padova, 26 mar. (AdnKronos) - nella notte scorsa una bottiglia molotov è stata lanciata contro l’entrata della sede di CasaPound Padova. Sulla saracinesca sono state trovate scritte con minacce di morte e i resti del principio d’incendio. Attualmente indagano gli inquirenti. “Si tratta di un atto mo

Padova : sindaco e vicesindaco - ferma condanna per attentato a sede CasaPound : Padova, 26 mar. (AdnKronos) – “ferma condanna a ogni forma di violenza, da qualsiasi parte venga. Ciascuno risponde personalmente delle proprie azioni. Sul piano politico la nostra distanza da ogni forma violenta è totale, come abbiamo sempre ribadito. Nessun silenzio. Nessuna ambiguità”. Così il sindaco ed il vicesindaco di Padova, Sergio Giordani, Arturo Lorenzoni sull’attentato di questa notte alla sede di ...

Un'altra bomba su CasaPound : "Morte al fascista" : Ancora una volta, una bomba contro CasaPound. Nella notte ignoti hanno sganciato due molotov che sono esplose di fronte alla sede di Cp a Padova. A darne notizia sono gli stessi militanti del partito della tartaruga, che si è presentato alle elezioni proponendo Simone Di Stefano come premier. Sulle saracinesche della sede la scientifica ha rinvenuto poi scritte "con minacce di morte" contro i "fasci" padovani."Si tratta di un atto molto grave - ...

CasaPound - riva DEL GARDA * contestaTO l'arrivo di UGO Rossi PER L'inaugurazione della ponale - foto - - : Un'azione a condanna della Provincia mossa dal disinteresse dimostrato nei confronti dell'Alto GARDA, realtà che rappresenta un terzo dell'economia provinciale e che in cambio ha ricevuto solo la ...

Migranti - CasaPound chiude la porta della Casa che ospiterà i profughi : MEZZOLOMBARDO. Azione questa notte da parte dei militanti di casaPound «che hanno simbolicamente chiuso l'entrata della casa ex forestale a Mezzolombardo dove verranno ospitati 9 profughi», come ...

BAUSTELLE - L'AMORE E LA VIOLENZA VOL. 2/ Il nuovo disco uscirà il 23 marzo : "Casa Pound e fascistelli" : Il 23 marzo i BAUSTELLE pubblicano il loro nuovo disco “L’amore e la VIOLENZA VOL.2 - dodici nuovi pezzi facili”, anticipato dal singolo '"Veronica, N.2". Tutte le date del tour.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:32:00 GMT)

CasaPound trentino * bliz notturno AD Arco - Tione - Cavalese e Borgo Valsugana : appesi striscioni - ' Le valli non vanno dimenticate riaprire ... : "In un territorio come il nostro conclude la nota le valli rappresentano una risorsa importante per la geografia e l'economia e occorre garantire la presenza di un servizio tanto fondamentale come ...

Casapound-Centri sociali - 8 indagati : ANSA, - MILANO, 20 MAR - La Procura di Milano ha chiuso le indagini sugli scontri che si sono verificati lo scorso 29 giugno in piazza della Scala e in piazza San Fedele, in pieno centro a Milano, tra ...

Casapound attacca l'amministrazione teatina : 'Sindaco e giunta dimettetevi tutti' : Nuovo striscione di Casapound Italia per denunciare l'inadeguatezza delle formazioni di entrambi gli schieramenti nella gestione di Chieti. 'Sindaco, giunta comunale e opposizioni: dimettetevi tutti', ...

Torino - fermi e perquisizioni per gli scontri nella manifestazione contro CasaPound : Un blitz della polizia è stato eseguito di primo mattino a Torino negli ambienti dei centri sociali e dell'antagonismo. L'operazione rientra nell'inchiesta sugli scontri del 22 febbraio in occasione ...

Scontri contro CasaPound - arresti e perquisizioni a Torino : Torino, 19 mar. , askanews, arresti e perquisizioni da parte della Digos sono in corso a Torino in relazione agli Scontri del 22 febbraio scorso in città quando, nel corso di una manifestazione di ...

Scontri contro CasaPound - arresti e perquisizioni a Torino : Torino, 19 mar. , askanews, - arresti e perquisizioni da parte della Digos sono in corso a Torino in relazione agli Scontri del 22 febbraio scorso in città quando, nel corso di una manifestazione di ...