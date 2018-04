Casa dello studente | anniversario terremoto a l' Aquila | il messaggio di una madre

“Addio”. Un’altra tragedia nel mondo dello sport : il cadavere scoperto in Casa - si indaga sulle cause della morte : Un’altra tragedia nel mondo del ciclismo. La scomparsa della sportiva ha scosso il mondo del ciclismo, dal momento che il suo nome è stato spesso protagonista nelle classifiche dei professionisti, con il titolo conquistato nel 2007 nel Campionato Nazionale Cyclo-cross U23 a Lucca. Ieri 2 aprile, Ilaria Rinaldi è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Gambassi Terme (in provincia di Firenze). Accertamenti della procura di ...

A Roncole - nella Casa-museo dello scrittore più amato di tutti : nostro inviato a Roncole (Parma)Buona terra, poche case, meno parrocchie d'un tempo, le sezioni di partito sparite. Eppure, qua attorno, a cinquant'anni dalla morte di Giovannino Guareschi, è cambiato nulla o poco. Campagna, ricordi, tempi lenti, maglioni pesanti, mani come badili. Scarpe grosse e anellini fini.Benarrivati a Roncole, Bassa parmense, 15 chilometri da Fontanelle di Roccabianca, cuore del "Mondo piccolo", dove Giovannino nacque, ...

Roma - l’ombra di Senese sui traffici dei Casalesi a San Basilio : “Modello Scampia. Droga motore di criminalità e mafie” : Di nuovo Michele Senese. A 5 anni dal suo arresto, la Dda di Roma continua ad imbattersi nei tentacoli apposti sulla Capitale da uno dei “re di Roma”, forse il più pericoloso fra i criminali affacciatisi all’ombra del Cupolone. Questa volta a cadere sotto i colpi del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma è stato il fortino casalese di San Basilio, una delle piazze di spaccio più celebri e Romanzate della Capitale, teatro recentemente di ...

Al Nazareno scocca la prima scintilla dello scontro in Casa Pd : Maurizio Martina è seduto tra Andrea Orlando e Gianni Cuperlo. Dietro di lui, lo sfondo dell'ultima conferenza stampa di Matteo Renzi da segretario, quella delle dimissioni. La foto, e soprattutto le parole del segretario reggente, che parla dopo Cuperlo, sono il primo segnale di discontinuità rispetto al renzismo, e rispetto alla linea "aventiniana" di arroccamento del partito all'opposizione tracciata dall'ormai ex leader: "Anche ...

Ligue 1 : tris del Monaco in Casa dello Strasburgo : Nell'anticipo della 29esima giornata a segno Jovetic, Rony Lopes e Fabinho: blindato il secondo posto

Supervertice dello stato maggiore M5s. Con Di Maio anche Casaleggio : no a governi di unità nazionale - pressing sulla direzione Pd : Luigi Di Maio riunisce il suo nuovo gruppo parlamentare. Oltre trecento eletti, più di due terzi si affacceranno per la prima volta nel Palazzo. È l'ennesimo discorso della vittoria, che riceve una standing ovation prontamente rilanciata da tutti i profili social del Movimento 5 stelle. Chiede fiducia ("Fidatevi di me"), rivendicando per sé tutte le decisioni strategiche, a partire dalla nomina dei capigruppo Giulia Grillo e ...

Da CasaPound a Forza NuovaIl "femminismo" visto da destraEvita Perón come modello di donna : Complementarietà tra i sessi e non opposizione: questo l'elemento discriminante tra i "femminismi" di destra e di sinistra. Da qui un modello di "donna italiana", legata tradizionalmente alla famiglia e ai figli Segui su affaritaliani.it

Sono stata a Casa di Anna Dello Russo e ho visto cose che voi umani... : Potevo farti la mappa delle città del mondo e dirti dove trovare il migliore tex, o il manga, o il latex... Sono una secchiona. Per fortuna la moda mi mette ancora ko , è un vulcano creativo che mi ...

La Salernitana perde in Casa dello Spezia - pari del Venezia a Parma : Lo Spezia liquida la Salernitana con un netto 3-0 , 1-0, nel primo anticipo della 27ma giornata di Serie B e si porta in zona play-off. Al Picco, i liguri rompono l'equilibrio della contesa al 21' ...

Lotta all'amianto - l'OMS : «Casale è un modello da esportare nel mondo» : Delegazione casalese in Germania per raccontare la resilienza di Alberto Marello Il 'modello Casale' va studiato, clonato ed esportato. Ad affermarlo è l'OMS che martedì, a Bonn, in Germania, ha ...

... Casa Herbalife arriva anche nel Villaggio SOS di Ostuni con un programma speciale all'insegna della sana alimentazione e dello sport : Il nuovo progetto prevede un programma nutrizionale grazie al quale Herbalife Nutrition - la multinazionale leader nel settore del benessere e dello sport - sosterrà una serie di attività per ...

L'ISMCA a Casa Kerber. E nasce il Simposio di psicologia dello sport : ... Tipsarevic e Dzumhur, per dirne alcuni, e dal professor Stefano Tamorri , Direttore della Scuola Superiore di psicologia dello sport e membro dello staff dell'Istituto di Medicina e Scienza dello ...

Pollenza - ladri saccheggiano la Casa di Righetti. Preso il Rolex dello scudetto : Pollenza - Colpo dei ladri nell'abitazione dell'ex difensore della Roma Ubaldo Righetti. Rubato anche un preziosissimo orologio griffato Rolex: un ricordo dello scudetto conquistato nel 1983. Il raid ...