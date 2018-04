CARAVAGGIO | OMICIDIO ALLA SALA SLOT Bergamo | arrestato fratello vittima | movente

CARAVAGGIO - SPARATORIA IN SALA SLOT/ Bergamo - arrestato fratello vittima : l'accusa è di omicidio premeditato : CARAVAGGIO (Bergamo), SPARATORIA in una SALA SLOT: arrestato fratello vittima, l'accusa è di omicidio premeditato. Le ultime notizie sul duplice delitto e il possibile movente(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:11:00 GMT)

