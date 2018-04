Cantù | basket in carrozzina | la Unipolsai pronta a giocarsi lo scudetto con Roma

DIRETTA / Venezia Cantù (risultato finale 107-83) : la Reyer demolisce i brianzoli! (basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Cantù , risultato finale 107-83: con un grande secondo tempo la Reyer affonda i brianzoli e rimane prima in classifica in Serie A1, sempre agganciata all'Olimpia Milano(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Milano anticipa il sabato - Venezia attende Cantù . Tanti scontri playoff : Sarà una delle due capoliste, l’EA7 Emporio Armani Milano , ad aprire la ventiduesima giornata della Serie A. L’Olimpia attende al Forum la Dolomiti Energia Trento. Se da una parte la squadra di Pianigiani vuole mantenere la vetta della classifica, mettendo pressione poi a Venezia , dall’altra parte la formazione di Buscaglia cerca il grande colpo in trasferta per continuare a mantenersi attaccata alla zona playoff . Sono due gli ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 21a giornata. Torna “Air Polonara” - altro Burns show a Cantù : Andiamo ad analizzare quali sono stati i migliori italiani della 21a giornata del campionato italiano di Basket Achille Polonara: è Tornato Air Polonara! Grandissima prestazione dell’ala azzurra nel successo della sua Sassari nello scontro diretto per i playoff contro la Vanoli Cremona. L’ex Reggio Emilia mette a referto 20 punti ed 8 rimbalzi, per una partita con un ottimo 31 di valutazione Marco Portannese: Cremona crolla in quel ...