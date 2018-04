Canone TV | online modello esenzione per over 75 a basso reddito

Canone Rai - online nuovo modello esenzione : Per l' esenzione relativa all'anno 2018 il limite reddituale è stato elevato a 8mila euro, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello ...

Canone Tv per gli over 75enni a basso reddito - online il modello per chiedere esenzione : Da oggi è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello che i contribuenti con più di 75 anni di età e con un reddito fino a 8mila euro possono utilizzare per richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone tv. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia ha approvato, infatti, la modulistica da utilizzare e le indicazioni operative da seguire per ottenere l’agevolazione. ...