Cannabis legale in tabaccheria e online | è davvero legale?

gqitalia

: Cannabis terapeutica, quando è legale diminuisce l’uso di oppioidi - lino4219 : Cannabis terapeutica, quando è legale diminuisce l’uso di oppioidi - ilCittadinoLodi : ULTIM'ORA Due quintali di marijuana sequestrati a San Giuliano - thewaterflea : RT @LauraCarrese: Mafie sono tutte quelle che vendono droghe, Cappato, l'ha appena spiegato il dottore che questa modalità di vendere canna… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Pian piano lasi è fatta strada in alcune tabaccherie di Roma dove si vendono sacchettini di infiorescenze. Wired ha chiesto a un avvocato se effettivamente la “” che, sempre a Roma, può esser anche consegnata a casa del consumatore da un servizio pony, è poi così. Ad oggi, mancando direttive di autorità e ministeri competenti, la commercializzazione dellaitaliana o “light” (basso contenuto di Thc, il principio attivo “stupefacente”) è. Ma la Federazione italiana tabaccai è più prudente ritenendo che qualora un ministero si pronunciasse considerandola surrogato del tabacco si incorrerebbe in vendita non regolamentata. Per questo genere di prodotti sono previste tassazione e regole specifiche e la vendita ine, in caso di violazione, sanzioni fino al ritiro della licenza. Mancando il ...