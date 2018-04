Canna-gate | parla Simona Ventura | cosa pensa dell’Isola dei Famosi e di Alessia Marcuzzi

L'Isola dei Famosi 2018 : le ultime rivelazioni di Eva Henger sul ‘ Canna -gate’ : Un consueto appuntamento dedicato al popolare reality show incentrato sulla sopravvivenza intitolato “L’Isola dei Famosi 2018 ” che, anche se si avvicina sempre di più all’ultima puntata, continua a far discutere sul web a causa del polverone mediatico sollevato da Eva Henger un mese fa. In particolare quest’ultima, di recente, è tornata a parlare della vicenda che ha coinvolto l’ex naufrago Francesco Monte. Eva Henger : ‘La parola fine la scrivo ...

Striscia la Notizia/ L'Isola dei Famosi al VAR : non solo Canna -gate... : Questa sera, martedì 3 aprile 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia , condotta da Ficarra e Picone. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:23:00 GMT)

Emily Ratajkowski come Francesco Monte?/ Canna -gate sui social : l'ex naufrago nega - la modella ammicca : Emily Ratajkowski come Francesco Monte? Anche la super modella travolta dallo scandalo Canna-gate la i suoi follower approvano. Le differenze con il caso italiano.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Canna gate - Filippo Nardi e Cecilia Capriotti : 'Ci vietano di parlarne' : Che l'argomento canna-gate non fosse gradito all' Isola dei Famos i era piuttosto palese, che fosse però arrivato addirittura il divieto di parlarne è una novità. Qualcosa era trapelato quando qualche ...

Daniele Bossari/ La conferma del Canna gate lo metterà nei guai? (L’Isola dei famosi 2018) : Daniele Bossari sfrutta ogni momento lontano dallo studio dell'Isola dei famosi 2018 per dedicarsi ai preparativi del matrimonio con la bella Filippa Lagerback(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:34:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : come sarebbe andata senza il «Canna-gate» : Torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro fino alla sera del 29 gennaio: cosa sarebbe successo se Eva Henger non avesse accusato Francesco Monte di aver «portato la droga» all’Isola dei Famosi? Eva sarebbe stata eliminata, il televoto, dopotutto, era già stato chiuso, e la vita a Cayo Cochinos sarebbe andata così come doveva andare. Dopo il primo timidissimo bacio, Francesco e Paola Di Benedetto avrebbero pescato insieme, spaccato cocchi ...