Cancro | scoperto semaforo rosso contro il più diffuso tumore infantile “Primo passo per

Tumori : scoperto un possibile ‘tallone d’Achille’ del Cancro : E’ stato scoperto il possibile ‘tallone d’Achille’ del tumore da un gruppo di ricerca guidato da Monica Bettencourt Dias, dell’Instituto Gulbenkian de Ciencia (Portogallo), ha messo in evidenza per la prima volta importanti caratteristiche delle cellule tumorali, che potrebbero aiutare molto i medici a combattere la malattia: si tratta di piccole strutture o organelli che si trovano all’interno delle cellule, ...

Scoperto un nuovo organo sotto pelle : potrebbe aiutare nella ricerca sul Cancro : Una scoperta destinata a rivoluzionare la scienza è quella di un gruppo di ricerca tori della New York University's School of Medicine che hanno trovato un nuovo organo nascosto sotto la nostra pelle . L'hanno chiamato interstitium e si trova ...

“Il Cancro? Ecco perché non vi ho detto nulla”. Nadia Toffa allo scoperto. Dopo le polemiche - la Iena spiega tutto sulla malattia : Una giornata importante, quella che ha visto Nadia Toffa ricevere il premio come personaggio bresciano dell’anno al Museo della fotografia nella città lombarda dove è nata 39 anni fa. Un momento toccante andato in scesa sabato 10 marzo, quando la giornalista ha ricevuto lo speciale riconoscimento durante un ricevimento organizzato per l’occasione. E un’occasione per tornare a parlare dei mesi alle spalle e di quella ...