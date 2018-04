Cancro - scoperto semaforo rosso contro il più diffuso tumore infantile. “Primo passo per sviluppare nuove terapie” : Nel nostro organismo c’è una sorta di semaforo rosso, un segnale di stop contro il tumore cerebrale più diffuso nell’infanzia, il medulloblastoma. Riguarda uno dei linguaggi chimici che usano i neuroni per comunicare, la cui alterazione può portare allo sviluppo del tumore. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, parla italiano. È stata, infatti, realizzata da Lucia Di Marcotullio, del dipartimento di medicina molecolare della Sapienza ...

Effetti collaterali delle cure per il Cancro del polmone : Tutti i trattamenti oggi disponibili per la cura dei tumori polmonari, dalla classica chemioterapia, alle moderne terapie biologiche, fino alla rivoluzionaria e innovativa immunoterapia, sono accompagnati da Effetti collaterali, specifici per ogni tipo di terapia, che impattano molto sulla qualità di vita del paziente e che spesso condizionano il prosieguo o meno della terapia stessa. Tenendo sempre presente questo concetto di base, il lavoro ...

MonnyB - blogger di cucina e volto tv/ Video - morta di Cancro : Gambero Rosso Channel la ricorda : MonnyB, blogger di cucina e volto tv: è morta a 48 anni perdendo la battaglia contro il cancro, dopo averlo sconfitto una volta. Il ricordo di Gambero Rosso Channel.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:27:00 GMT)

Tumori : ecco gli alimenti che proteggono dal Cancro e perché : Secondo alcuni risultati ottenuti da uno studio PREDIMED (Prevencion con Dleta Mediterranea), si è trovata un’associazione tra il consumo di leumi, in particolare le lenticchie, e il rischio di mortalità causata dalla comparsa di forme tumorali. I ricercatori dell’Unità di Nutrizione in collaborazione con altri gruppi di ricerca dello studio PREDIMED hanno valutato il consumo di questi alimenti per contrastare queste malattie tante volte ...

Una foto all’anno - dopo avere sconfitto il Cancro : Ogni anno è sempre un po’ più facile per Rheann Franklin, Ainsley Peters e Rylie Hughey ritrovarsi per la foto di gruppo. La prima era stata scattata nel 2014, quattro anni fa, in Oklahoma. Allora le tre bambine, che adesso hanno 10, 8 e 7 anni, stavano combattendo contro il cancro: la fotografa Lora Scantling le aveva immortalate, e quell’immagine struggente aveva toccato il cuore di migliaia di utenti della rete, che l’avevano condivisa ...

Shannen Doherty e il post choc : 'Le analisi non sono buone - ma il Cancro mi ha resa forte' : 'I marker tumorali sono alti'. Così esordisce Shannen Doherty su Instagram. L'ex star di Beverly Hills 90210, diventata un simbolo della battaglia contro il cancro, continua la sua lotta alla malattia ...

Carolyn Smith : “Il Cancro è tornato. Ho perso molti amici e allievi parlandone : ma bisogna farlo - per dire che si può guarire” : Carolyn Smith è una donna tosta e da due anni combatte con forza una battaglia contro il cancro al seno. “Il tumore è lo stesso dell’altra volta, un po’ più a sinistra e un po’ più in alto, ma è proprio lui. Nonostante abbia fatto la mastectomia al seno sinistro qualche cellula è sfuggita, ma questa volta io e Ivy le uccidiamo tutte!“, ha raccontato la presidente di giuria di Ballando con le Stelle al settimanale ...

"Le analisi non sono buone - ma il Cancro mi ha reso forte e ottimista" : Shannen Doherty, ex star di Beverly Hills 90210, prosegue la sua battaglia contro quel cancro al seno che, solo qualche mese fa, sembrava in totale remissione. Ora un nuovo post diffuso sul suo profilo Instagram ha allarmato i fan: gli esami hanno evidenziato valori particolarmente elevati di uno specifico marcatore tumorale."Significa solo che devo essere monitorata", ha rassicurato la Doherty. La presenza di valori elevati non dovrebbe ...

Cancro - mela annurca contro perdita capelli post chemioterapia : Arriva da uno studio ancora in corso, ma che ha già raggiunto risultati ottimi, la speranza per molti uomini e soprattutto donne, che a causa del Cancro si devono sottoporre a cicli di chemioterapia, la quale nella maggior parte dei casi porta ad un noto effetto collaterale: l'alopecia. La perdita dei capelli durante il trattamento chemioterapico, non è sicuramente un problema prioritario nei pazienti affetti da tumore, ma evitarne la caduta ...

Ricerca : limoni per aiutare la Fondazione Veronesi contro il Cancro : limoni per sostenere la Ricerca scientifica: da mercoledì 4 fino a domenica 22 aprile tornano le retine di ‘limoni per la Ricerca’ di Fondazione Umberto Veronesi, che saranno distribuite in tutta Italia da ‘Citrus – l’Orto Italiano’ in più di 2.500 supermercati. Per ogni retina venduta (costo 2 euro), 40 centesimi verranno devoluti alla Ricerca. La prima edizione, nel 2017 – ricordano gli organizzatori ...

Cancro provocato dalle radiazioni cellulari : l’ultimo studio lo conferma : Le radiazioni cellulari sono realmente cancerogene? La comunità scientifica non è ancora arrivata ad una conclusione vera e propria, anche se gli studi a riguardo proseguono senza sosta. Secondo quanto riportato da 'fonearena', l'ultimo ha dimostrato esserci una corrispondenza tra le neoplasie e le onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi portatili, almeno per quanto riguarda le cavie da laboratorio (non è detto che poi che gli stessi ...

Medicina : a Siena nuovi studi sul Cancro al polmone e sul mesotelioma : Il cancro al polmone e il mesotelioma potrebbero in futuro essere controllati attraverso strategie terapeutiche condotte con farmaci mirati a inibire la proteina AKT e quindi a riattivare l’attività di oncosoppressore della proteina RBL2/p130. E’ la conclusione a cui giunge lo studio diretto dal professor Antonio Giordano, del dipartimento di Medicina, chirurgia e neuroscienze dell’Università di Siena, e Sbarro Institute della Temple University ...