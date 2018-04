Campionato open | Vecchi Fossa raggiunge in vetta Laporta

Tuffi : la nazionale italiana parteciperà al Campionato ucraino open. Presenti tutti i migliori della squadra azzurra : Vola in Ucraina la nazionale italiana di Tuffi. Come deciso dallo staff della FIN, la selezione tricolore parteciperà al campionato ucraino open, in programma a Kiev dal 10 al 15 aprile. Sarà presente in terra ucraina anche Alessandro De Rose, tuffatore dalle grandi altezze, che si allenerà con il gruppo ma, ovviamente, non sarà al via delle gare. Questi i convocati azzurri: Gabriele Auber (Marina Militare / Trieste Tuffi Edera), Elena Bertocchi ...