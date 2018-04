Camera : Leu - chiede deroga per gruppo : ANSA, - ROMA, 5 APR - Leu ha formalmente chiesto alla Camera la deroga per costituire un gruppo parlamentare a cui aderiscano i suoi 14 deputati. La decisione toccherà all'ufficio di Presidenza di ...

In ufficio di presidenza alla Camera un altro componente pro abolizione dei vitalizi. Entra Pastorino di LeU : Ogni passo è fatto in direzione "abolizione dei vitalizi", anche l'elezione di Luca Pastorino di Liberi e uguali a segretario d'Aula alla Camera. Nei corridoi di Montecitorio i deputati grillini si avvicinano al collega di LeU in attesa di essere proclamato e, scherzando ma non troppo, si rivolgono così: "Voti con noi l'abolizione dei vitalizi, vero?". Lui sorride e annuisce ricordando che in fondo nella scorsa legislatura Sinistra ...

Camera - deputato Pastorino (Leu) eletto segretario di presidenza con 439 voti : Luca Pastorino (Leu) è stato eletto segretario di presidenza della Camera. Pastorino, che rappresenta il gruppo Misto, ha ricevuto 439 voti. L'articolo Camera, deputato Pastorino (Leu) eletto segretario di presidenza con 439 voti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Eletti i vicepresidenti della Camera. M5s avvia confronto sui programmi : vede Fi - Lega e LeU : Sono Carfagna, L. Fontana, Spadoni e Rosato. Eletti anche i questori: come al Senato, nessuno è del Pd

Governo - incontro M5s-Lega alla Camera in vista delle consultazioni al Quirinale. Poi vertice con FI e LeU. Il Pd non ci sarà : A Montecitorio è il giorno dell’incontro tra i capigruppo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Si stanno vedendo, in questo momento, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, per i 5 Stelle, Giancarlo Giorgetti e Gianmarco Centinaio per il Carroccio. Subito dopo i grillini, che hanno chiesto gli incontri di oggi con le altre forze politiche in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo che inizieranno la settimana prossima, ...