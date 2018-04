Cambio programmazione per Il Commissario Montalbano | su Rai1 il 6 aprile aspettando La

Bianca Atzei all’Isola dice addio a Valeria Marini : Cambio di programmazione e finale rimandata per il reality : Bianca Atzei all'Isola ha vissuto una settimana tranquilla e priva di scossoni. L'arrivo di Valeria Marini ha messo in crisi prima Francesca Cipriani e poi anche Alessia Mancini ma non la cantante sarda che nel daytime del 26 marzo non ha potuto far altro che complimentarsi con la bella showgirl per il suo nuoto. Valeria Marini sa nuotare bene, il pubblico lo ha visto nella scorsa diretta e anche oggi quando, dotata di pinne da sirena, ha ...

Cambio programmazione sulla Rai il 26 marzo per l’addio a Fabrizio Frizzi : film e serie tv in onda : Il mondo della televisione in lutto per la morte di Fabrizio Frizzi, e per stasera la rete italiana opta per il Cambio di programmazione sulla Rai il 26 marzo, proponendo repliche, film e serie tv. Il celebre conduttore italiano si è spento all'età di 60 anni nella notte, a causa di un'emorragia celebrale. La famiglia ha annunciato la sua morte tramite un comunicato stampa, divulgato qualche ora fa. La televisione italiana piange in silenzio ...

Rai 1 Cambio programmazione : lutto per la morte di Fabrizio Frizzi : Rai 1 ha deciso di cambiare la propria programmazione. In segno di lutto per la morte di Fabrizio Frizzi l’ammiraglia ha sospeso per la giornata di oggi, lunedì 26 marzo 2018, tutte le trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa andrà o non andrà in onda nelle prossime ore. "Un dolore immenso. Con #FabrizioFrizzi scompare un uomo straordinario: un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano”https://t.co/oIEuciLNfO#Rai ...

Rete 4 - Cambio di programmazione : per la scomparsa di Stephen Hawking - in onda La teoria del tutto : Si è spento oggi all’età di 76 anni, nella sua casa di Cambridge, il famoso astrofisico Stephen Hawking. Grande mente e grande uomo, lo scienziato era da molto tempo malato di Sla, diagnosticata all’età di 21 anni. Per omaggiarlo, Rete 4 trasmetterà il film La teoria del tutto, che andrà in onda al posto di Senza tregua 2. E’ morto Stephen Hawking, l’astrofisico de “la teoria del tutto” E’ morto oggi, 14 ...

Le repliche di Montalbano lunedì 12 marzo con Come voleva la prassi - Cambio di programmazione per la fiction di Rai1 : cambio di programmazione per le repliche di Montalbano: la fiction con protagonista Luca Zingaretti slitta dal martedì al lunedì, a partire dal 12 marzo. Dopo l'ottimo debutto con l'episodio "Un covo di vipere", Rai1 ripropone "Come voleva la prassi", trasmesso il 6 marzo 2017. L'appuntamento di stasera è tratto dai racconti "Come voleva la prassi" in "Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano", "La revisione" in "Gli ...

È arrivata la felicità 2 dal martedì al mercoledì - dal 7 marzo Cambio di programmazione per la fiction di Rai1 : cambio di programmazione per È arrivata la felicità 2 dal martedì al mercoledì. La quarta puntata della fiction non va in onda martedì 6 marzo ma slitta a mercoledì 7 marzo, sempre in prima serata su Rai1. È arrivata LA felicità: CAST E PERSONAGGI La fiction con protagonisti Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, ideata e scritta da Ivan Cotroneo insieme a Monica Rametta e Stefano Bises (il trio di Tutti pazzi per amore), ha subito uno ...

Isola dei Famosi : Cambio di programmazione per evitare lo scontro con Montalbano : Montalbano insegue l'Isola, costretta a tornare al lunedì per evitare il confronto con la fiction Rai.

È arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 6 marzo - Cambio di programmazione per le repliche di Montalbano : cambio di programmazione per la fiction di Rai1 È arrivata la felicità 2: la serie di Ivan Cotroneo, diretta da Francesco Vicario, non tornerà in onda il prossimo martedì. In una settimana che sarà segnata dall'approfondimento politico sull'esito delle elezioni politiche, infatti, per martedì 6 marzo Rai1 prevede la messa in onda della replica di un episodio de Il Commissario Montalbano: poiché lunedì 5 marzo in prima serata ci sarà uno ...

L’Isola dei famosi : in arrivo un altro Cambio di programmazione? : L’Isola dei famosi non andrà più onda di martedì? La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è iniziata lunedì 22 gennaio scorso in prima serata su Canale 5 e dopo tre puntate ha deciso di cambiare giorno di messa in onda, spostandosi al martedì per non sfidarsi a colpi di share con la fortunata serie di grande successo ‘Il Commissario Montalbano’. Tratta dai romanzi di Andrea Cammilleri, sul primo canale del ...

Cambio programmazione per Don Matteo 11 : la quinta puntata non va in onda l’8 febbraio : Cambio di programmazione per Don Matteo 11, ma niente paura: si tratta di un'eccezione. Giovedì 8 febbraio la fiction con Terence Hill non andrà in onda per lasciare il posto al Festival di Sanremo, che sarà trasmesso proprio la prossima settimana, e più precisamente dal 6 al 10 febbraio. La quinta puntata di Don Matteo 11 quindi slitterà, ma il Cambio di programmazione momentaneo non dovrebbe colpire la fiction. Arrivata all'undicesimo anno, ...

Il Segreto - Cambio di orario nella programmazione Mediaset : E’ stato annunciato da Mediaset un cambio per la soap Il Segreto. Spettatori della soap del pomeriggio, non preoccupatevi. L’orario pomeridiano sarà lo stesso, gli episodi della soap iberica inizieranno, come al solito, verso le 16.30 circa sempre su canale 5. Qualche cambiamento avverrà sulla puntata settimanale in prima serata. Le 2 puntate serali previste della soap andranno in onda di lunedì al posto dell’Isola dei famosi ...

Il Segreto Canale 5 - ritorno del serale : Cambio programmazione Video : Una bella notizia per i telespettatori che da anni seguono #Il Segreto, stagione dopo stagione. Nella puntata di oggi 17 gennaio 2018 è successo di tutto: Cristobal è stato seviziato dal padre Eusebio, con cinghiate e frustrate mentre insieme recitavano versetti della Bibbia in segno di pentimento. Camila si è confessata con Don Anselmo, confidandogli i sospetti su Lucia ed Hernando, mentre Mauricio ha messo al corrente Fe del fatto che presto ...