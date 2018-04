Caldara | Juve? Voglio Europa per Atalanta

Juventus-Atalanta - una partita speciale per Caldara - Spinazzola e...Cristante : I due nerazzurri sono destinati a vestirsi di bianconero in estate. Occhio però, perché nei colloqui fra la società piemontese e quella lombarda è uscito fuori pure il nome di Cristante

Juventus - Caldara : “Imparerò molto da Chiellini e Barzagli” : Si è preso la difesa dell’Atalanta a suon di grandi prestazioni e tanta personalità, ma in silenzio. Nel suo futuro però ci sarà la Juventus . Mattia Caldara è il presente del calcio italiano ed il futuro della società di Corso Galileo Ferraris che, ormai due stagioni fa, ha compiuto un investimento importante per accaparrarsi il talentuoso ragazzo classe ’94: lui, insieme a Daniele Rugani, costituiranno la retroguardia della ...

Serie A Atalanta - Caldara : «Juventus - provo a batterti e poi vengo da te» : Così Mattia Caldara , presente questa mattina all'Università Luiss di Roma dove ha ricevuto una borsa di studio per merito sportivo per il corso di laurea triennale in Economia e Management. "Stiamo ...

Caldara : 'Juventus - arrivo. Intanto copio Barzagli e Chiellini' : ' Ho deciso di prenderla seriamente, credo che sia una cosa importante per me e per il mio futuro ', ha detto ancora Caldara che si iscrivera' a Economia. , In collaborazione Italpress , Tutte le ...