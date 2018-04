Calcio | la Fifa sperimenta il cartellino giallo per gli allenatori

Calcio - Michel Platini : “Sono stato vittima di un complotto. I giudici della FIFA sono dei pagliacci” : Michel Platini è tornato a farsi sentire. Le Roi ha rilasciato un’intervista al magazine Marianne parlando della squalifica di 4 anni inflittagli per aver percepito irregolarmente due milioni di franchi svizzeri da Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, per una consulenza non regolata da un contratto. Il francese si è scagliato contro i giudici che lo hanno condannato con parole non certo dolci. “È stato tutto un complotto per ...

Calcio : cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La Fifa ha aperto un’inchiesta : A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di Calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata. Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di ...

Venerdì sera la FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, ha deciso definitivamente che ai Mondiali del 2018 in Russia si userà il VAR, la video assistenza arbitrale già in uso da questa stagione in Serie A. La decisione era

Calcio - Mondiali 2018 – UFFICIALE : la FIFA approva l’utilizzo del Var. La conferma arriva da Gianni Infantino : Var ai Mondiali, ora è UFFICIALE. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha annunciato la novità in maniera definitiva nel corso di una conferenza stampa a Bogota, sede del FIFA Council Meeting. “Siamo molto contenti di questa approvazione“, ha commentato lo svizzero di origini italiane, manifestando tutta la sua soddisfazione. Eppure proprio Infantino non era favorevole ...

Calcio : Fifa - Italia resta 14/a - : L'Italia si conferma al 14/o posto di una classifica chevede sempre al comando i campioni del mondo della Germaniadavanti a Brasile e Portogallo. Quarta l'Argentina, prossimaavversaria degli azzurri ...

Panini : esce la nuova raccolta dedicata ai mondiali di Calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL” : esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”. Un’edizione articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”. Questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira ...

Dopo Roma e Sampdoria un'altra squadra di Serie A, debutto nel mondo degli eSports: si tratta del Cagliari Calcio che ha annunciato oggi il tesseramento di Girolamo Giordano, conosciuto con il nickname di Infernoboy92. che sarà così il primo pro player del club isolano. Ecco il comunicato completo pubblicato sul sito ufficiale:

Fino al 3 aprile si possono comprare i biglietti per tutte le partite della Coppa del Mondo in Russia, escluse la finale e Argentina-Islanda

Fifa - Infantino : "In Russia il Mondiale più bello e spettacolare di sempre. L'utilizzo della Var aiuta e migliora il Calcio" : Intervista esclusiva al presidente della Fifa a 100 giorni dall'inizio della rassegna: "Dispiace per l'Italia, ma ci sono le persone giuste per ripartire"

FIFA - Infantino cambia il Calciomercato : O quantomeno regolamentare maggiormente le operazioni in entrata e in uscita, preservare l'integrità dello sport più popolare al mondo, aumentarne la trasparenza e preservare un minimo di equilibrio ...

Calciomercato - rapporto Fifa : tanti investimenti sui giovani in Serie A - ma pochi sugli italiani : Il Calciomercato di gennaio non è stato entusiasmante per la Serie A, a differenza invece di quanto accaduto nel resto d'Europa. Record polverizzati e mai così tanti soldi investiti in un mercato da ...

La Fifa rivoluziona il Calciomercato : verso l’addio alla sessione di gennaio : La Fifa rivoluziona il calciomercato: verso l’addio alla sessione di gennaio Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, vuole rivoluzionare il calciomercato. L’idea principale del numero uno del calcio mondiale è quella di cancellare la “finestra” invernale. Infantino, intervistato da l’Equipe, intende anche mettere un limite alle commissioni per agenti e intermediari, introducendo il tetto salariale ...

Infantino : 'Buffon alla Fifa se smette - in arrivo nuove regole sul Calciomercato' : regole sui trasferimenti, anche per l'immagine del calcio: non è bello che il mondo veda circolare sei miliardi e poi, se le autorità giudiziarie intervengono, si scoprono nero e illegalità. ...