Calcio femminile | Qualificazioni Mondiali 2019 | Moldavia-Italia | le azzurre cercano i tre

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - i 5 motivi per cui potrebbe essere la volta buona : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte a continuare il proprio percorso verso la rassegna iridata. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e ...

Calcio femminile - Moldavia-Italia : programma - orari e tv. Qualificazioni Mondiali 2019 : Venerdì 6 aprile alle ore 12.00 (italiane) tornerà in campo la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Le azzurre affronteranno la Moldavia a Vadul lui Voda nella quinta gara delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. In vetta al gruppo 6, a punteggio pieno, le ragazze del Bel Paese vanno a caccia dei tre punti anche sul campo moldavo per allungare la striscia vincente e proiettarsi al confronto con il Belgio (10 aprile), secondo ...

Calcio femminile - Laura Fusetti sostituisce Vitale : le convocate dell’Italia per le sfide a Romania e Belgio : Domani la Nazionale Italiana di Calcio femminile partirà alla volta di Vadul Iui Voda dove il 6 aprile affronterà la Moldavia in un match di qualificazione ai Mondiali 2019. Le azzurre sono obbligate a vincere per poi presentarsi nel migliore dei modi alla sfida decisiva contro il Belgio (10 aprile a Ferrara). Il CT Milena Bertolini ha dovuto operare un cambio dell’ultimo minuto nelle sue convocazioni: Francesca Vitale è indisponibile ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : è sfida Italia-Belgio per il pass diretto. Prossime partite decisive : Care azzurre, siete pronte!? Il 6 ed il 10 aprile, contro la Moldavia a Vadul lui Voda e contro il Belgio allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, si deciderà molto del destino della Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. In vetta al gruppo 6, a quota 12 punti (4 vittorie in altrettante partire), le italiane torneranno in campo con la ferma convinzione di centrare altri due ...

Calcio femminile - Italia-Belgio : programma - orari e tv. La data delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 : Martedì 10 aprile alle ore 18.00, lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara sarà teatro della super sfida tra Italia e Belgio, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un match che vale molto per la formazione di Milena Bertolini e che, in caso di vittoria, potrebbe regalare una serie ipoteca ai fini della conquista del pass iridato. Una manifestazione da cui l’Italia manca dal 1999. Al momento, come detto, ...

Moldavia-Italia - Qualificazioni Mondiali Calcio femminile 2019 : programma - orari e tv. La data della partita : Venerdì 6 aprile alle ore 12.00 (italiane) tornerà in campo la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini. Le azzurre affronteranno la Moldavia a Vadul lui Voda nella quinta gara delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. In vetta al gruppo 6, a punteggio pieno, le ragazze del Bel Paese vanno a caccia dei tre punti anche sul campo moldavo per allungare la striscia vincente e proiettarsi al confronto con il Belgio (10 aprile), secondo ...

Calcio femminile - Francesca Vitale : “Una convocazione inaspettata. Il professionismo l’unica via per migliorare!” : ESCLUSIVA – Ore 13.00, l’appuntamento è fissato. Il telefono squilla ma non arriva risposta. 15 minuti dopo arriva la chiamata: è lei, Francesca Vitale, capitano del Milan Ladies, militante nella Serie B del Calcio femminile italiano. L’ultimo turno è stato fortunato, c’è stata anche la marcatura ma per la 26enne lombarda, difensore coi piedi buoni che si ispira a Leonardo Bonucci, la gratifica più grande è la convocazione di Milena Bertolini. ...

Calcio femminile - Champions League 2017-2018 : Wolfsurg e Lione volano in semifinale - Manchester City e Chelsea tra le migliori d’Europa : Nella giornata di ieri si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale della Uefa Women’s Champions League e gli esiti dei match d’andata non sono mutati. Il Manchester City si è confermato sul campo delle svedesi del Linköping, vincendo con un roboante 5-3. Per le inglesi le marcatrici sono state di Ross al 14′, doppietta di Stanway al 23′ ed al 33′, Beattie al 42′ e Christiansen al 64′. A ...

Calcio femminile - l’Italia si avvicina al momento della verità. Belgio spartiacque epocale tra limbo e gloria : Il giorno del giudizio sta per arrivare. Non si vuole essere melodrammatici o trarre spunto da qualche film americano, ma quel che aspetta la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini è assai importante. La compagine azzurra tornerà, infatti, in scena, nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019, venerdì 6 aprile (ore 13 locali, 12 italiane), a Vadul lui Voda, contro la Moldavia e martedì 10 aprile (ore 18), allo stadio ‘Paolo Mazza’ ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Milena Bertolini punta sul blocco della Juventus e del Brescia contro la Moldavia ed il Brescia : Ormai manca poco. La Nazionale Italiana di Calcio femminile è prossima a scendere in campo per il quinto e sesto incontro delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. La compagine azzurra sfiderà, infatti, venerdì 6 aprile (ore 13 locali, 12 italiane) a Vadul lui Vodala la Moldavia e martedì 10 aprile (ore 18) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara il Belgio. Due match fondamentali per il pass iridato. Al momento le Azzurre sono in testa al ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia affronta Moldavia e Belgio. Date - programma e orari delle partite. Il calendario completo : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte ad confrontarsi e continuare il proprio percorso iridato. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e 4 ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia per le sfide a Moldavia e Belgio : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte a continuare il proprio percorso verso la rassegna iridata. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e ...

Calcio femminile - 17ma giornata Serie A 2017-2018 : cinquina della Juventus - Bonansea scatenata. Cade la Res Roma a Verona : Si è completato quest’oggi il 17° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus ha risposto presente, conquistando il successo sul campo del Sassuolo grazie ad un perentorio 5-0. Protagonista dell’incontro, senza se e senza ma, Barbara Bonanesa. L’esterno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana, in versione Garrincha, ha seminato il panico nella retroguardia neroverde, facendosi trovare pronta ...

Fq Millenium – Calcio femminile - le campionesse che non possono diventare professioniste : “Prima di allenarci andiamo a lavorare” : “Sono più forte di mio fratello in campo, non ha di che prendermi in giro”. Martina ha 12 anni e gioca nella Primavera del Ravenna woman, squadra di serie A femminile. Ha appena saputo che si allenerà in prima squadra e le brillano gli occhi. Ma per le ragazzine scegliere il Calcio come sport del cuore resta difficile. E lo ancora di più sognare di diventare professioniste. Semplicemente perché, in Italia, il Calcio femminile ...