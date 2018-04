Calabria | incontro a Corigliano su Zes e area industriale

strettoweb

: Regione incontro imprenditori sito Follone San Marco Argentano - cmnewsit : Regione incontro imprenditori sito Follone San Marco Argentano - TeamMAVERICK1 : SKYWAY - Incontro Reggio Calabria: - MennaFini : RT @Musumeci_Staff: L'incontro con Luigi Robusto, comandante interregionale dei Carabinieri ‘Culqualber’ Sicilia-Calabria e Riccardo Gallet… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) ... costruire strumenti per incentivare la rete d'impresa così come l'artigianato, una grande linfa per la nostra economia. Con la zona economica speciale- ha concluso- possiamo dare un contributo ...