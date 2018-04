Calabria | 42enne investito mentre passeggiava sul ciglio della strada

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Una vera e propria tragedia si è consumata nella serata di ieri, 3 aprile, a Locri, in provincia di Reggio #. Un uomo di 42 anni è stato travolto e ucciso da un'autovetturastava passeggiando lungo iltravolto e ucciso da un'auto Si chiamava Antonio Conia, aveva 42 anni ed era residente nella cittadina di Mammola, un piccolo comune situato in provincia di Reggio, l'uomo rimasto coinvolto ieri sera in un drammatico incidente. Il, stando alle ultime informazioni diramate da alcune testate locali, si trovava presso la Statale 106, nel comune di Locri, e stava camminando sulquando, per cause ancora tutte da chiarire, una Fiat Panda guidata da una donna lo avrebbe travolto sbalzandolo al centrocarreggiata. Dopo pochi secondi un'altra autovettura, non riuscendo a frenare in tempo, lo ...