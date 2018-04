Buste con proiettili a vertici Aia - la procura di Roma apre un fascicolo : Minacce aggravate. Questo il reato per il quale procede la procura di Roma che ha aperto un fascicolo in relazione alle Buste con proiettili recapitate, circa dieci giorni fa, nella sede dell'...

La denuncia di Nicchi : 'Buste con pallottole alla sede dell'Aia' : Come facciamo a mandare gli arbitri ad arbitrare sapendo che possono subire la stessa sorte per un errore? Ci sono tesserati che parlano di malafede del mondo arbitrale, non ho sentito nessun ...

Buste con proiettili ai dirigenti degli arbitri di calcio italiani : L'Associazione italiana degli arbitri di calcio ha denunciato oggi, convocando una conferenza stampa, un grave episodio che vede protagonisti li presidente Marcello Nicchi e Nicola Rizzoli, designatore arbitrale.Ai due sono infatti stati recapitati altrettanti plichi contenenti pallottole. La vicenda, ha spiegato Nicchi, è "un fatto nel dominio della Digos e all'attenzione del Viminale e del ministro degli Interni""C'è un giornalista ...

False Buste paga - da luglio stop agli stipendi in contanti : ... dove le priorità in questi mesi sono state sconvolte dall'evoluzione politica. Un altro timore riguarda la capacità delle aziende in malafede di aggirare l'ostacolo. Già è prassi diffusa in alcuni ...

Gigi Buffon poco cavaliere : Ilaria D'Amico fa la spesa - lui comodo in auto non l'aiuta con le Buste : Mentre è indeciso se lasciare o meno il mondo del pallone, Gigi Buffon non ha esitazioni in amore. Il portiere della Juventus infatti ha lasciato l'ex Alena Seredova per Ilaria D'Amico, conduttrice Sky, da cui ha avuto il figlio Leopoldo ...

Asos stampa 17mila Buste con un refuso - ma esce dall’imbarazzo in modo geniale : Il sito di abbigliamento annuncia di aver stampato 17mila buste con un refuso: "onilne" invece di "online". Un errore che non è sfuggito agli utenti dei social network. La replica di Asos è stata davvero divertente ed è diventata virale.Continua a leggere

Stefano De Martino : 'Nozze con Belen? Misi le Buste con i soldi in giacca - ma non trovai più nulla' : Esordio più che fortunato per la terza stagione di Emigratis con Pio e Amedeo che sono volati ad Ibiza per incontrare Stefano De Martino e sensibilizzarlo sulle nozze gay, ma anche per spillargli ...

C'è posta per te : i postini di Maria De Filippi ci raccontano come consegnano le Buste : Gli ostacoli di percorso, nel mondo di «C'è posta per te», sono potenzialmente infiniti. «In questi 18 anni me ne sono successe di tutti i colori, gente che dal balcone ci urla di andare via, c'è ...

Ultime statali 2018 - firmato contratto scuola : stipendi - ecco le Buste paga Video : E' arrivata la firma sul #contratto degli #statali della #scuola 2018 con la definizione degli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata, nonché la regolamentazione di altre materie, tra le quali il bonus di merito dei docenti, la Carta per la formazione degli insegnanti e le ore pomeridiane. Interessati al nuovo contratto della scuola, dopo molti anni di blocco delle trattative, circa un ...

Rifiuti - a San Giovanni Teatino vigili e addetti controllano mastelli e Buste della differenziata : multe a chi sbaglia : multe a chi sbaglia o non fa la differenziata a San Giovanni Teatino. Da lunedì 5 febbraio la polizia locale è impegnata in attività straordinaria di controllo per verificare il come ed il quando le ...

Ultime contratti statali 2018 - oggi 27/1 : scatti e arretrati - ecco la Buste paga Video : E' arrivato nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio 2018 il rinnovo del #contratto degli #statali dei settori di Polizia, dei Carabinieri, dei Finanzieri e delle Forze armate. Si tratta dei corpi dei militari e di polizia che vedranno crescere i propri stipendi non solo grazie agli aumenti lordi mensili previsti dall'accordo della Madia con i sindacati, ma anche dei 150 milioni di euro da suddividere per la specificita' del settore, ...