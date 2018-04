Bufera per Bianca Atzei all’Isola | Alessia Mancini in lacrime per Amaurys Perez | dopo il

Cicciobello con il morbillo : la Bufera sui social - ecco perché Video : Non molti giorni fa, Giochi Preziosi ha lanciato sul mercato il nuovo #Cicciobello. Fin quì nulla di strano, se non fosse per il fatto che il nuovo bambolotto è ammalato di #morbillo e secondo la campagna pubblicitaria basta una semplice salvietta per farlo guarire dalla malattia. Nessuno poteva immaginare la bufera che si sarebbe innalzata dopo l'uscita del giocattolo per bambini. Sui social il Cicciobello con il morbillo è diventato oggetto di ...

Cicciobello con il morbillo : la Bufera sui social - ecco perché : Non molti giorni fa, Giochi Preziosi ha lanciato sul mercato il nuovo Cicciobello. Fin quì nulla di strano, se non fosse per il fatto che il nuovo bambolotto è ammalato di morbillo e secondo la campagna pubblicitaria basta una semplice salvietta per farlo guarire dalla malattia. Nessuno poteva immaginare la bufera che si sarebbe innalzata dopo l'uscita del giocattolo per bambini. Sui social il Cicciobello con il morbillo è diventato oggetto di ...

Cicciobello Morbillino guarisce per “magia” - ma è Bufera / Virologo Burioni : “Banalizzata una malattia seria” : Cicciobello Morbillino guarisce per “magia”, ma è bufera sui social. Il Virologo Roberto Burioni: “Così si banalizza una malattia seria”. Le ultime notizie sul bambolotto di Giochi Preziosi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:18:00 GMT)

“Senza dignità!”. C’è posta per te - nuova Bufera. Nel mirino la storia tra Francesco e Antonella. Corna - intrighi - tradimenti. Adesso si scopre la verità : Da una parte Francesco, dall’altra Antonella. Erano stati protagonisti tempo fa a C’è posta per te e ieri sono tornati protagonisti alla corte di Maria De Filippi. Durante la clip che raccolto le migliori storie dell’anno, è stato trasmesso il filmato del trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Antonella. Il ragazzo, per chi non lo ricordasse, era stato al centro delle polemiche: aveva infatti tradito più ...

Bufera su Michelle Hunziker : ecco perché non dedica un post a Fabrizio Frizzi : “Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere sui social e non è nemmeno detto che una persona non soffra perché non lo annuncia in un post”. Michelle Hunziker su Instagram si concede un lungo sfogo dopo essere stata oggetto di critiche per il suo silenzio social in occasione della morte di Fabrizio Frizzi, scomparso il 26 marzo all’età di 60 anni. LEGGI: Morte Fabrizio Frizzi, ...

Facebook ancora nella Bufera per lo scandalo datagate : Non si placa lo scandalo datagate che ha investito Facebook che ieri 27 marzo ha fatto crollare le azioni a Wall Street , trascinando al ribasso anche gli altri titoli tecnologici. A farne le spese è ...

BARBARA D'URSO - POMERIGGIO 5 SU FABRIZIO FRIZZI/ Bufera social : critiche per Striscia La Notizia e nuova gaffe : BARBARA d’Urso-FABRIZIO FRIZZI, polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di POMERIGGIO 5 non fosse andata in onda(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:15:00 GMT)

Cocaina - Nicola Berti nella Bufera : denunciato per favoreggiamento : Un vicenda giudiziaria che potrebbe rappresentare anche un danno di immagine per l'Inter. Questa volta non si tratta di problematiche sportive per la squadra allenata da Luciano Spalletti attualmente in piena corsa per raggiungere l'agognata qualificazione in Champions League nel campionato di serie A. Stiamo parlando di una vicenda imbarazzante che coinvolge una sua storica bandiera. Stiamo parlando di Nicola Berti, centrocampista nerazzurro a ...

Akash - Bufera per una frase a Ballando con le Stelle : 'A Verona sono tutti... ' : FUNWEEK - 'Le nostre città vanno meritate': gli utenti non lasciano passare inosservata la frase detta da Akash durante Ballando con le Stelle . Il concorrente nel tentativo di spiegare le ragioni ...

Serie B - Bari-Brescia 3-0 : la squadra di Grosso rimane in corsa per la promozione - Bufera su Boscaglia [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

Regno Unito - Bufera su Panini : "Per finire l'album 600 sterline" : un gioco, uno di quelli che prima o poi tutti hanno avuto per le mani. Ma ha dei prezzi che molto spesso sono tutt'altro che divertitenti. È per questa ragione che nel Regno Unito è scoppiata una ...