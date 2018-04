Brescia | indagine su eventuali complici Balsamo | acquisite telecamere

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Milano, 5 apr. (AdnKronos) – Acquisizione delle immagini delle, ascolto dei testimoni, ma soprattutto caccia ache possono aver fornito le armi a Cosimo, l’uomo che ieri nelno ha ucciso due persone e ne ha ferito una terza. I carabinieri e la procura dicontinuano gli accertamenti per ricostruire nei minimi dettagli quanto accaduto nella mattinata di ieri quando a Flero,ha ucciso con un colpo di fucile l’imprenditore Elio Pellizzari, poi si è spostato a Carpeneda di Vobarno dove ha ammazzato l’imprenditore James Nolli, coimputato in un’inchiesta costata al killer una condanna e il sequestro dei beni. Da chiarire chi abbia fornito le armi a, che subito dopo il duplice delitto si è tolto la vita in un parcheggio ad Azzano Mella. Il pregiudicato aveva con sé un fucile a pompa e due pistole ...