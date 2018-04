Brega Massone | la Cassazione | “Ergastolo non è ancora escluso” Sentenza annullata per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) Un appello bis per motivare meglio l’accusa di omicidio volontario e solo “eventualmente” rideterminare la pena. Ladi ergastolo per l’ex primario Pier Paolo, accusato dell’omicidio di quattro anziani sottoposti a intervento con lo scopo di ottenere rimborsi dal sistema sanitario nazionale, è statalo scorso giugno dalla. Ma ora le motivazioni dellafanno chiarezza: il fine pena mai potrebbe essere riconfermato, la corte di Assise di appello dovrà solo colmare le “lacune e le incongruenze motivazionali” del precedente verdetto. Pier Paolo, ex primario di chirurgia toracica della clinica Santa Rita di Milano, era stato condannato in appello al carcere a vita per aver causato la morte di Giuseppina Vailati, 82 anni, Maria Luisa Scocchetti, 65 anni, Gustavo Dalto, 89 anni, e Antonio ...