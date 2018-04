lastampa

: Brasile, ultimatum del giudice Moro a Lula: ha 24 ore per costituirsi - LaStampa : Brasile, ultimatum del giudice Moro a Lula: ha 24 ore per costituirsi - Italia_Notizie : La Stampa Brasile, ultimatum del giudice Moro a Lula: ha 24 ore per costituirsi - serenel14278447 : RT @LaStampa: Brasile, ultimatum del giudice Moro a Lula: ha 24 ore per costituirsi -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ilbrasiliano Sergioha emesso un mandato contro l’ex presidente Luiz Inacioda Silva, che ha 24 ore per arrendersi alle autorità per scontare una pena di 12 anni e un mese di carcere per corruzione. “Vista la posizione che ha ricoperto, avrà l’opportunità di presentarsi volontariamente alla polizia federale di Curitiba fino alle ...