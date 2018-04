Brasile | respinta la richiesta di Lula per evitare il carcere

Brasile - l’ex presidente Lula a un passo dal carcere per corruzione. Respinta la richiesta di sospensione della pena : l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva dovrà andare in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale supremo federale del Paese dopo un’udienza fiume di oltre dieci ore. A pesare sulla risoluzione sfavorevole per il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio, è stato il voto della magistrata Rosa Weber. Lula si era rivolto alla più alta corte del Brasile per fare richiesta di ...