Luis InacioDa Silva, popolare politico brasiliano favorito nei sondaggi per le presidenziali di ottobre può finire inper scontare la pena a 12 anni. Il Supremo Tribunale Federale (Stf) ha infatti respinto la sua richiesta di sospensione della pena per corruzione passiva e riciclaggio. 6 giudici contro 5 hanno votato contro. Un duro colpo per il Partito dei Lavoratori(PT), che deve iniziare a pensare a una candidatura alternativa. Opinione pubblica divisa: per alcuniè simbolo di corruzione, per altri un eroe.(Di giovedì 5 aprile 2018)