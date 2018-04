Borsa | Milano apre a +1 | 3%

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 3% - Stm a -2 - 44% (5 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Pochi i dati macreconomici che OGGI potranno influire su Piazza Affari OGGI. Tra questi quello sulla disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 03:19:00 GMT)

La Borsa di Milano chiude in flessione : -0 - 30% : Piazza Affari chiude in lieve flessione , Ftse Mib -0,3%, Ftse All Share -0,33%, , contenendo però le perdite scatenate nella giornata dalla guerra dei dazi tra Cina e Usa e da alcune prese di ...

Borsa : Milano - -0 - 3% - - contiene perdite : ANSA, - Milano, 4 APR - Dopo una giornata in calo per l'effetto combinato della guerra dei dazi tra Cina e Usa e alcune prese di beneficio, il Ftse Mib chiude le contrattazioni in calo , -0,3%, ...

Borsa : Milano giù con Stm ed Fca - bene Mps : ANSA, - Milano, 4 APR - Piazza Affari si mantiene in territorio negativo , Ftse Mib -0,9%, al traguardo di metà seduta, frenata da Stm , -3,93%, di nuovo sotto pressione insieme ai rivali europei con ...

Borsa - Milano vira in negativo - cala Fca mentre sale Mediaset : Roma, 4 apr. , askanews, Mediaset quasi in cima alla classifica dei maggiori rialzi mattutini in Borsa, con un più 1,42% alle spalle del più 1,69% di Recordati, seguite da Saipem con il più 0,74%. Ma ...

Borsa : Milano migliore Europa - vola Fca : ANSA, - Milano, 3 APR - Piazza Affari, migliore d'Europa, chiude in rialzo mentre gli altri listini del Vecchio continente concludono la seduta in negativo. Gli investitori guardano con apprensione ad ...

Borsa : Europa in calo - Milano volatile : ANSA, - Milano, 3 APR - Si mantengono deboli le borse europee a metà seduta, mentre i futures Usa sono positivi all'indomani dello scivolone di Dow Jones e Nasdaq con l'inasprirsi della guerra dei ...

Borsa : Europa debole - Milano -0 - 5% : ANSA, - Milano, 3 APR - Borse europee deboli nel primo giorno di scambi dopo il ponte di Pasqua, con Francoforte , -1,02%, maglia nera dopo le vendite al dettaglio di febbraio e la fiducia Markit dei ...