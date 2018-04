BOOM! GF 15 no agli ex gieffini | sì ai ‘parenti di’

davidemaggio

(Di giovedì 5 aprile 2018) Grande Fratello - Barbara D'urso La decisione è stata presa. Stando a quanto ci risulta, Barbara D’Urso e i suoi autori non sono più intenzionati ad inserire ex glorie del programma, come inizialmente paventato, nel cast della quindicesima edizione di Grande Fratello, al via su Canale 5 martedì 17 aprile. La volontà è ora quella di puntare su nomi del tutto nuovi alla Casa, ma non al pubblico. I concorrenti, infatti, saranno pescati non soltanto tra la gente comune ma anche nel ‘parentame’ di personaggi famosi che ‘abita’ da un pò di tempo i salotti di Cologno. Se con l’assenza di vecchi inquilini viene in qualche modo evitato un possibile squilibrio con i nuovi, con la presenza di personaggi comunque già noti si corre forse il rischio di snaturare definitivamente il format e di andare ad intaccare l’originale GF Vip, che torna a settembre. ...