ilgiornale

: Bonolis pungola la Juventus: 'L'Ascoli ha giocato bene contro il Real' - canalesportiv : Bonolis pungola la Juventus: 'L'Ascoli ha giocato bene contro il Real' -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ladi Allegri ha perso malamente, per 3-0 e in casa,ilMadrid del grande ex Zinedine Zidane che ha inflitto un'altra lezione di calcio ai bianconeri. I tifosi della altre squadre si sono scatenati sui social network per celebrare Cristiano Ronaldo e per deridere la Vecchia Signora che fa la voce grossa in Italia ormai da sette anni, ma che non vince la Champions League da oltre 20 anni.Anche Paolo, grande tifoso dell'Inter, ha voluto dire la sua sulla partita di Champions League persa dallailMadrid, ma l'ha fatto naturalmente in termini di sfottò e provocatori. Ecco le sue parole ai microfoni di RMC Sport: "C'è da dire che l'ha dato vera battaglia alMadrid. Al gol di Ronaldo ho pensato che ci sono delle squadre superiori alle altre. Il gol di CR7 è da copertina, spettacolare, in quel gesto c'è tutto il suo atletismo anche ...