Bologna | Ventura in pole per il post Donadoni

Bologna - ztl e parcheggi impossibili. Ma non solo! La mia (dis)avventura alla Fiera del libro per ragazzi : Bologna la rossa (per i mattoni), la dotta (per la più antica università), la grassa (per la cucina) e ora potremmo aggiungere la stronza. Sia chiaro, il capoluogo dell’Emilia Romagna resta uno dei luoghi più affascinanti del nostro Paese ma i suoi amministratori ce l’hanno messa tutta a renderla una città per nulla accogliente ai turisti o a chi la frequenta per necessità. Andare a Bologna, magari per lavoro o magari per visitare la 55° ...