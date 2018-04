tuttosport

: Bologna, tentata aggressione a Dzemaili dopo l'allenamento - Carlino_Bologna : Bologna, tentata aggressione a Dzemaili dopo l'allenamento - federica_cucche : RT @alessia01__: Ieri sera ero sul treno per tornare a Roma. Ero praticamente tentata di scendere alla fermata di Bologna e di fare una paz… - alessia01__ : Ieri sera ero sul treno per tornare a Roma. Ero praticamente tentata di scendere alla fermata di Bologna e di fare… -

(Di giovedì 5 aprile 2018)- Stavolta la marcatura da cui liberarsi era pericolosa davvero per Blerim. Una richiesta di autografi e materiale tecnico si trasforma in un alterco e in un tentativo di