Bologna-Bari 260 euro | bagaglio escluso La mia disavventura con Alitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ho trascorso le vacanze di Pasqua a Castellaneta, splendida cittadina pugliese di cui vi parlerò in un post successivo. Ora voglio invece raccontarvi della mia esperienza condurante questo viaggio. L’agenzia che si è occupata di emettere i biglietti, dopo aver valutato alcune ipotesi, mi ha spiegato che forse il modo migliore per raggiungere Castellaneta era di prendere un volo da, di fare scalo a Roma e di rimettersi in volo per. Tutto questo il 29 marzo. Prenotati i biglietti è arrivato il momento. Stiva o a mano? Alla fine ho scelto la valigia da imbarcare, perché mi sarei trattenuto lontano da casa sei giorni in tutto. L’agenzia mi ha spedito gli ordinativi dei voli prima, poi la carta di imbarco. Costo della tratta: 260. Ci sarà senz’altro possibilità di imbarcare, mi sono detto. Nella mia testa si è formata un’associazione di pensieri del tipo ...