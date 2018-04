Blitz del governo in Tim | Cassa Depositi e Prestiti pronta ad acquistare fino al 5%

Milano - Blitz all'alba in via Padova : sgomberato il "fortino della droga" : Controlli in un centinaio di appartamenti della palazzina di via Cavezzali, abitata prevalentemente da abusivi

Blitz all'istituto pedagogico della Resistenza a Milano : vetri rotti e porte divelte : Blitz nella notte a Milano all'istituto pedagogico della Resistenza. Questa mattina sono stati ritrovati alcuni vetri rotti delle finestre dell'istituto, porte divelte e doumenti buttati in aria. A denunciare l'episodio è stato proprio l'istituto con un messaggio sulla sua pagina Facebook: "È successo di nuovo. Abbiamo trovato la nostra sede devastata, di nuovo. Non sappiamo a opera di chi... Si fa per dire. Ma certe sono le migliaia di euro di ...

Milano - Blitz contro l'istituto pedagogico della Resistenza : porte e finestre rotte - archivi devastati : La denuncia su Facebook. Fiano: "Prima il circolo Pd della Barona, poi la rievocazione nazista a Cologno. Stanno rialzando la testa"

25 Aprile - Blitz contro l'istituto pedagogico della Resistenza di Milano : porte e finestre rotte - archivi devastati : La denuncia su Facebook. Fiano: "Prima il circolo Pd della Barona, poi la rievocazione nazista a Cologno. Stanno rialzando la testa"

Turisti sul treno - ladri al parcheggio. Il Blitz della Municipale : La Spezia - Sono stati convalidati questa mattina al Tribunale della Spezia i due arresti comminati nella notte fra sabato e domenica dagli agenti della Polizia locale spezzina, intervenuti con un ...

Blitz della Gendarmerie a Bardonecchia - la dogana francese sospende i controlli : Italia e Francia sull’orlo di una crisi diplomatica, come non accadeva da anni. E ancora una volta lo scontro si consuma sul tema dell’immigrazione, o meglio sul controllo della frontiera comune. A scatenare l’ira del governo e l’indignazione della politica italiana tutta è stato il «Blitz» di doganieri francesi avvenuto venerdì scorso in una sala ...

Bardonecchia - procura di Torino indaga per il Blitz della polizia francese : “Abuso in atti di ufficio e violenza privata” : Abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Sono i reati ipotizzati dalla procura di Torino riguardo al blitz dei doganieri francesi nel centro per l’assistenza ai migranti di Bardonecchia. I magistrati guidati dal procuratore Armando Spataro stanno valutando anche la possibilità di contestare il reato di perquisizione illegale. È questa l’ultima svolta nell’affaire legato all’ingresso in ...

Blitz dei vigili urbani al Ponterotto. Sgomberato il dormitorio del campo di bocce : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Il presidente del comitato di quartiere Ponterotto, Roberto Angelini, in occasione di assemblee pubbliche con gli amministratori della città aveva segnalato l'indecente ...

Bardonecchia - Blitz della polizia francese. Parigi : “Lecito per un accordo del 1990”. Ong : “Intesa diversa e non prevede test” : Per evitare “qualsiasi incidente in futuro” il ministro francese dei Conti pubblici, Gérald Darmanin, dice che le autorità Parigine sono a disposizione per chiarire “il quadro giuridico e operativo nel quale i doganieri francesi possono intervenire sul territorio italiano”. Ed è attorno a questo che si gioca l’affaire legato ai controlli effettuati su un migrante dalla polizia francese nel locale di Bardonecchia ...

Bardonecchia - la testimonianza della ragazza che ha assistito al Blitz ‘armato’ della polizia francese : “Si è trattato di un’irruzione armata di una polizia straniera in territorio italiano per un controllo antidroga su una persona di colore”. Marta (nome di fantasia) ieri sera era alla stazione di Bardonecchia e ha assistito al blitz della polizia di frontiera francese su un giovane nigeriano. Di fronte allo stupore dei volontari della ONG Rainbow 4 Africa, che da mesi gestisce una saletta per dare assistenza ai migranti, i poliziotti transalpini ...

La politica contro il Blitz di Bardonecchia. Fdi : 'Non siamo la toilette di Macron'. E. Letta : 'Ue si stupisce del voto in Italia?' : Dal segretario reggente del Pd a Possibile, lo sdegno dei politici italiani per l'irruzione dei militari francesi nel centro migranti

La politica contro il Blitz di Bardonecchia. Fdi : "Non siamo la toilette di Macron". E. Letta : "Ue si stupisce del voto in Italia?" : I fatti di Bardonecchia, dove cinque agenti delle dogane francesi hanno fatto irruzione in una sala della stazione dove opera una ong che assiste i profughi, risvegliano la politica italiana dal suo torpore pre-pasquale. Da Fratelli d'Italia la Pd, sono in molti a condannare lo sconfinamento avvenuto venerdì sera e denunciato da Rainbow4Africa, ong che assiste i migranti che tentano di varcare la frontiera delle Alpi."Il comportamento ...

"Non siamo la toilette della Francia" - bufera dopo il Blitz : E' polemica dopo l'irruzione di agenti della dogana francesi in un presidio per migranti a Bardonecchia , al confine tra Italia e Francia. I poliziotti francesi, nella tarda serata di ieri, secondo ...

Terrorismo - marocchino arrestato a Cuneo/ Blitz Piemonte - ultime notizie : istigazione a delinquere per l’Isis : Terrorismo, nuovo Blitz in Italia, ultime notizie, arrestato marocchino a Cuneo. È Stato fermato Ilyass Hadouz, ragazzo di 19 anni, bloccato dai Carabinieri del comando provinciale(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:22:00 GMT)